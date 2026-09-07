Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü, takılan kilolarca altın ve yaşanan gelin-kaynana gerilimiyle gündem oldu.

KOLLARA SIĞMAYAN ALTINLAR BOYNUNA ASILDI

Çiftin düğününde gerçekleştirilen takı merasimi adeta bir altın şovuna dönüştü. Geline takılan çok sayıdaki altın bileziğin Çağla Öz'ün kollarına sığmaması üzerine ilginç bir yönteme başvuruldu. Kollara takılamayan bilezikler, kalın bir altın zincire dizilerek gelinin boynuna asıldı.

KAYINVALİDEYE TEPKİ: HAYIR, SEN TAK

Kaosun eksik olmadığı düğüne damga vuran bir diğer olay ise gelin ile kayınvalide arasında yaşanan kısa süreli gerginlik oldu. Tören sırasında kayınvalidesinin elinde bulunan tacı alan Çağla Öz, tacı bir başkasına uzatarak "Hayır, sen tak." ifadelerini kullandı. Gelinin kayınvalidesine yönelik bu hamlesi sosyal medyada en çok konuşulan anlar arasına girdi.

Kaynak: Haberler.com