Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan’ın düğününde takı merasimi dikkat çekti. Öz’e takılan çok sayıdaki altın bilezik kollarına sığmayınca, kalan bilezikler kalın bir zincire dizilerek boynuna asıldı. Düğünde ayrıca Öz’ün kayınvalidesinin takmak istediği tacı alıp başka birine uzatarak “Hayır, sen tak” demesi dikkat çekti.
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü, takılan kilolarca altın ve yaşanan gelin-kaynana gerilimiyle gündem oldu.
KOLLARA SIĞMAYAN ALTINLAR BOYNUNA ASILDI
Çiftin düğününde gerçekleştirilen takı merasimi adeta bir altın şovuna dönüştü. Geline takılan çok sayıdaki altın bileziğin Çağla Öz'ün kollarına sığmaması üzerine ilginç bir yönteme başvuruldu. Kollara takılamayan bilezikler, kalın bir altın zincire dizilerek gelinin boynuna asıldı.
KAYINVALİDEYE TEPKİ: HAYIR, SEN TAK
Kaosun eksik olmadığı düğüne damga vuran bir diğer olay ise gelin ile kayınvalide arasında yaşanan kısa süreli gerginlik oldu. Tören sırasında kayınvalidesinin elinde bulunan tacı alan Çağla Öz, tacı bir başkasına uzatarak "Hayır, sen tak." ifadelerini kullandı. Gelinin kayınvalidesine yönelik bu hamlesi sosyal medyada en çok konuşulan anlar arasına girdi.