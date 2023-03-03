Yalova Belediyesi Hatay'da depremin yaralarını sarmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında Yalova Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışmalarını yoğunluklu olarak Hatay ilinde gerçekleştiriyor. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk öncülüğünde bölgede görev yapan ekipler depremin yaralarının sarılmasına yardımcı oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından inceleme ve koordinasyon çalışmalarında bulunmak üzere depremlerden etkilenen Hatay'da görevlendirilen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 3. kez bu bölgeye gitti. Bölgede enkaz kaldırma, temizlik, yapı denetim gibi birçok alanda faaliyet yürüten personele takviye ekiple giden Tutuk, Antakya'da çadır kentte kalan afetzedelerle de bir araya geldi.

Çadır Kentte Afetzedelerle Bir Araya Geldiler

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli ile Hatay'a giden Başkan Vekili Tutuk'a eşi Gökşen Tutuk, Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Candan Yılmaz ile AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Selihan Dicle Şimşek de eşlik etti. Antakya'da çadır kentte afetzedelerle bir araya gelen Tutuk ve eşi Gökşen Tutuk, Yalova'da kendilerinin de yıllar önce aynı acıları yaşadığını söyledi. "Bunun üstesinden hep birlikte el birliğiyle kalkacağız" diyen Tutuk, Yalova Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti. Çadır kentteki vatandaşlarla tek tek ilgilenen Tutuk çifti, afetzede çocuklara ve vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.

Afetzede çocuklara oyun parkı Yalova Belediyesi'nden

Yalova Belediyesi, Antakya'da bulunan çadır kentte afetzede çocuklara çocuk parkı yaptı. Yalova Belediyesi Çocuk Parkı'nda afetzede çocuklarla da bir araya gelen Tutuk çifti, burada çocuklara çeşitli hediyeler sundu.

Tutuk koordinasyon toplantısına katıldı

Başkan Vekili Tutuk, Hatay'da görevlendirilen diğer belediyelerin başkanlarıyla Deprem Bölgesi Yardımları Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın katıldığı koordinasyon toplantısında başkanlar Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ile ortak yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Tutuk'tan kentsel dönüşüme destek çağrısı

Buradaki toplantının ardından Antakya'da yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarını inceleyen Tutuk, büyük yıkıma neden olan depremden herkesin ders çıkarması gerektiğini söyledi. Burada enkazlar arasında açıklama yapan Tutuk, kentsel dönüşüm konusunda Yalova'da yaşayan vatandaşlara çağrıda bulundu. Tutuk, "Yaptığımız çalışma ile Yalova'da vatandaşlarımız eski 6 katlı binasının yerine yine 6 katlı ama yeni bina yapabiliyor. Bu durumu değerlendirsinler ve bu dönüşüm için adım atsınlar. Bizler Yalova'mızda eski 5-6 katlı binalar yıkılsın, yeni 5-6 katlı deprem yönetmeliğine uygun yapılar yapılsın istiyoruz. Hemşehrilerimizin 50 yıllık binalarda depreme yakalanmalarını istemiyoruz. Onun için bir an önce kentsel dönüşüme girmelerini istiyoruz. 99'dan önce yapılmış binalarımızın bir an önce kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor çünkü onlar radyan temeli olmayan, hazır betonun kullanılmadığı binalar. Dolayısıyla 5-6 katlı binaların kentsel dönüşüme girmesini biz bunun için istiyoruz. Bakın Antakya'da yürüyoruz. Burada 5-6 katlı binalar da 2 katlı binalar da yıkılmış durumda. Bunların çoğu 99 öncesi. Onun için vatandaşlarımız duyarlı olsun. Kentsel dönüşüm için bize destek versinler" dedi.

Tutuk, bina risk analizi çalışmalarını yürüten ekiple de bir araya gelerek çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Antakya ile Yalova Kardeş Şehir Oluyor

Antakya Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ile bir araya gelen Tutuk, burada yaptığı açıklamada Antakya'yı kardeş şehir ilan ettiklerini söyledi. "Hatay'ın, Antakya'nın yaralarını sarmak için Yalova Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla buradayız" diyen Tutuk, "Devletimiz, milletimiz güçlüdür. Bunun da üstesinden kalkacağız. Antakya artık bizim kardeş şehrimiz. Tüm imkanlarımızla artık buradayız. Antakya'nın yaralarını sarıp, hep birlikte burayı kalkındıracağız. Bundan sonra biz Hataylıyız, sizler de Yalovalısınız" şeklinde konuştu.

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından başlatılan "Sıcak Sofralar Yeniden Kurulsun" mutfak seti kampanyası çerçevesinde Yalova İl Kadın Kollarının hazırladığı bir kamyon dolusu set de Başkan İzzettin Yılmaz'ın ekibine teslim edildi. Yılmaz, gösterilen yakın ilgi ve alaka nedeniyle Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve ekibine teşekkür etti. Yılmaz, Yalovalılara gösterdikleri üstün gayret ve desteklerinden dolayı selamlarını iletti.

Yalova Belediyesi tüm imkanlarıyla bölgede çalışıyor

Yaraları sarmak için ilk günden itibaren deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Yalova Belediyesi ekipleri, yardım malzemelerinin dağıtımından konteyner kent kurulumlarına, çocuklara oyun alanları oluşturulmasından bina risk analizlerine kadar ihtiyaç duyulan her konuda durmadan çalışıyor. - YALOVA