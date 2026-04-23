Başkan Memet Aslan'dan 23 Nisan mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, mesajında, "Vatanımızı bölmek, parçalamak isteyen işgalci güçlere karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde halk, birlik ve beraberlik içerisinde Milli Mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüttü. Bu mücadele neticesinde vatanımız işgalci güçlerden temizlendi. Kurtuluş mücadelesi veren halkın kendi geleceğini de tayini yönünde iradesini ortaya koyması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Birlik ve beraberlik içerisinde adil ve demokratik bir yönetim şekliyle yönetilmek, bu halkın en doğal hakkı olmalıydı. Mustafa Kemal ve arkadaşları da böyle yaptılar. Millet Meclisini kurdular. Milli iradenin tecelligahı, ulu meclisin kurulması ile halkın temsilcileri cumhuriyeti ilan ederek, milletin yönetim şeklinin temelini attılar. Ülkeyi adalette, sosyal, siyasal, ekonomik ve askeri olarak kalkındırmak ve müreffeh topluluklar seviyesine çıkarmak için var güçleri ile mücadele ettiler. Artık bu özgür ve kutsal coğrafyadaki Anadolu topraklarını tek kişi, bir zümre veya bir aile yönetmemeliydi. Özgürlük mücadelesini veren halk artık kendi kendisini yönetmeliydi. Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan irade artık ülke yönetimini ele aldı. Halkın her türlü sorun ve problemleri yine halk tarafından seçilen iradenin eliyle çözüm buluverdi. Artık askeri savaş bitmişti, ancak ekonomik, sosyal, kalkınmışlık ve müreffehlik savaşı başlamıştı. Kurulan millet meclisi, cumhuriyetini kurarak inkılaplar, ekonomik kalkınma planları düzenleyerek her alanda halkın mutluluğu için yoğun bir çalışmanın içine girilmiştir. Kurulan yeni cumhuriyeti ve bu mücadele ruhunu ilelebet yaşatsa yaşatsa bu halkın bağrında çıkan evlatları yaşatacak bilinci ile Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları dünyada bir başka örneği olmayan büyüklük ile bu bayramı çocuklara hediye etmişlerdir. Gün bugündür, halkın evlatları zaman zaman çeşitli kalkışma, darbe ve muhtıralar karşısında dimdik durarak bu gazi meclisi ve milli irade uğruna canları pahasına koruma yoluna girmişlerdir. Dün olduğu gibi bugün de halkın çocukları bu şanlı meclisi ve bu kutsal emaneti sonsuza dek koruyacaklarından kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesile ile vatanın bağımsızlığı, milletin birlik ve beraberliği, milli iradenin her daim tecellisi için canlarını feda eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı