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Van Gölü'nde can simidiyle sürüklenen 3 kişi kurtarıldı

Van Gölü'nde can simidiyle sürüklenen 3 kişi kurtarıldı
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Van'ın Tuşba ilçesinde piknik için gittikleri göl kenarında can simidiyle açılan 2 kadın ve 1 çocuk, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 1 kilometre açığa sürüklendi. İhbar üzerine AFAD, emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonuyla 3 kişi kıyıya çıkarıldı. Sağlık durumu kritik olan bir kadın hastaneye sevk edildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde piknik yapmak için geldikleri göl kenarında can simidiyle açılan ve rüzgarın etkisiyle sürüklenen 2'si kadın 1'i çocuk 3 kişi, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Tuşba ilçesi Çakırbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak amacıyla bölgede bulunan bir aileden 2 yetişkin kadın ve 1 çocuk, can simidi ile Van Gölü'ne açıldı. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan 3 kişi, şiddetli rüzgar ve göl şartları nedeniyle geri dönemeyerek su üzerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay bölgesine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan dalgıç ekipleri tarafından Van Gölü içerisinde başlatılan arama-kurtarma çalışmaları neticesinde, su üzerinde mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı. Ekiplerin başarılı operasyonuyla mahsur kalan vatandaşlar güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

Kıyıya çıkarılan şahıslardan birinin çocuk, diğer iki şahsın ise yetişkin kadın olduğu tespit edildi. Yetişkin kadınlardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu değerlendirilirken, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık durumu ağır olan şahıs, ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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