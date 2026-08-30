Las Vegas'tan Kars'a Uzanan Aşk: Muhteşem Düğün

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas'ta başlayan Ali İsmet Yılmaz ile Ariana Picton'un aşk hikayesi, Kars'ta düzenlenen düğünle mutlu sona ulaştı.

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas'ta bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans yapan 28 yaşındaki Ali İsmet Yılmaz, 3 yıl önce tanıştığı 30 yaşındaki Ariana Picton ile memleketi Kars'ta dünya evine girdi.

Yılmaz ve Picton çifti, düğün günü gelin arabasının arkasına hikayelerini özetleyen "Las Vegas'tan Kars Vegas'a" şeklinde esprili ifade yazdırdı.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen törende nikahları kıyılan çift, ardından dans etti.

Kars yöresine ait Kafkas oyunları ve halaylarla devam eden düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

Damat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Picton ile maceralarının yaklaşık 3 yıl önce başladığını belirterek, "Bir arkadaşımın aracılığıyla tanıştıktan sonra ciddiyete dönen ilişkimizi anneme 'Sana Las Vegas'tan gelin getiriyorum' diyerek 'Las Vegas'tan Kars Vegas'a' maceramızı başlattık. Ariana ile tanışmamızın ardından ilk 3 buluşmamıza çeşitli bahanelerle gelmedi ama ben dördüncüye kadar ısrar ettim ve onu Kars'a gelin getirmeyi başardım. Heyecanlıyız, içeride çok sayıda akrabamız var. Ariana da heyecanlı ve farklı kültürleri, özellikle Kars'ın farklı kültürlerini ona tanıtmak çok güzel." diye konuştu.

???????Ruh eşini Las Vegas'ta değil, Kars'ta buldu

Las Vegaslı gelin Ariana Picton ise Kars'ta gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaş aracılığıyla tanıştık, ilk buluşmaları iptal ettim, daha sonra annem 'belki de ruh eşinle tanışacaksın, git bakalım' dedi ve şimdi Kars'tayım. Burada herkes çok cömert, sevecen ve cana yakın. Burada olduğum ve düğünümüzü de burada yaptığımız için çok mutluyum. Burada sevgiyle karşılandığımı hissediyorum ve her tanıştığım kişi bana ailem gibi davrandı, muhteşem bir deneyim yaşamamı sağladılar."

Kaynak: AA