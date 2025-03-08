Van'da Teravih Namazı Etkinlikleri ile Çocuklara İslam Sevgisi Aşılanıyor

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Hacı Hüseyin Camii'nde, teravih namazına gelen çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Geçtiğimiz yıl Hacı Hüseyin Camii'nde hayırsever vatandaşların destekleriyle kurulan "Çocuk Market", bu yıl da çocukların hizmetine sunuldu. Camii Müezzin Kayyımı Muhammet Furkan Erten, teravih namazını kılan çocukların bu marketten faydalanmasını sağlıyor. Namaz sonrası "Haydi Teravih Trenine" çağrısıyla çocuklar; mihrapta toplanıyor, salavat eşliğinde oyun oynayarak ikramlardan yararlanıyor.

"Camimizde bir Ramazan köşesi oluşturduk"

İHA muhabirine konuşan Müezzin Kayyım Muhammet Furkan Erten, çocuklar için başlattıkları etkinlikleri bu yıl daha da geliştirerek sürdürdüklerini belirtti. Camiye gelen çocuklara her gün bir hadis ve bir sünnet öğrettiklerini ifade eden Erten, "Bu yıl da teravih trenimiz devam ediyor. Cemaatimiz, ikram konusunda bizlere destek veriyor. Bizler de burada çocuklarla ikramlarımızı ve hediyelerimizi paylaşıyoruz. Ayrıca bu yıl camimizde bir Ramazan köşesi oluşturduk. İstiyoruz ki süslemeler evlerimize ve sokaklarımıza da yansısın. Böylece Ramazan neşesi hem evlerimize hem de sokaklarımıza yayılsın" dedi.

Kadir Gecesi için çocuklarla özel bir program düzenleyeceklerini ve bunun için çalışmalar yürüttüklerini belirten Erten, "Teravih namazı sonrası ilahilere çalışıyoruz. O gece Sakal-ı Şerif ziyareti ve tesbih namazımız olacak. Bunun yanı sıra çocuklarımızla özel bir program planlıyoruz. Rabbim çocuklarımıza öğrettiğimiz hadis ve sünnetleri amel etmeyi nasip etsin" diye konuştu. - VAN