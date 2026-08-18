Eskişehir Valisi Yılmaz, YKS ve LGS'de Dereceye Giren Öğrencileri Kabul Etti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tam puan alan öğrenciler ile ailelerini Yunus Emre Toplantı Salonu'nda kabul etti.

Öğrencileri elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, başarıda emeği bulunan aileleri, öğretmenleri ve okul yöneticilerini kutladı. Vali Yılmaz, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Çok kıymetli aileler, gerçekten bu başarı hepimizi gururlandırdı. Allah yollarını ve bahtlarını açık etsin. Bizi gururlandıran bu başarıyı elde eden çocuklarımızla bir araya gelmek istedik. Başarılarından dolayı sevgili çocuklarımızı kutluyorum. Hayallerini ve ideallerini inşallah hep gerçekleştirsinler. Hayallerine ve ideallerine giden yolda başarıyla ilerlemeyi Allah onlara nasip etsin" dedi.

"İnsanlığın geleceğini inşa edecek olan eğitimdir"

Öğrencilerin elde ettiği başarıda ailelerin büyük payı olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, "Biliyorum ki sizler de her zaman onların yanında oldunuz, en büyük destekçileri oldunuz. Onlarla birlikte bu mücadeleyi verdiniz. Siz değerli aileleri de kutluyorum. Bir milletin, bir devletin, aslında insanlığın geleceğini inşa edecek olan eğitimdir. Eğitimde kaliteyi ve başarıyı ne kadar artırırsak insanlığa sunduğumuz hizmetin kalitesini de o kadar artırmış oluruz. Devlet ve millet olarak hayallerimize ve ideallerimize ulaşabilmemiz, büyük ve güçlü bir devlet, güçlü bir millet olabilmemiz; eğitim kalitemizin ve eğitim seviyemizin yükselmesiyle doğrudan orantılıdır. Milletimizin ve devletimizin gelecekte daha iyi yerlere gelmesini sağlayacak olan bu genç beyinlerin, Allah'ın izniyle insanlığa da büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. Bu yolda biz her zaman yanlarında olacağız, her zaman destekleyeceğiz. Çocuklarımızın başarılarıyla inşallah hep gururlanacağız" ifadelerini kullandı.

"Ne zaman ihtiyaç duyarlarsa yanlarında olmaya gayret göstereceğiz"

Başarının kolay elde edilmediğini vurgulayan Vali Yılmaz, öğrencilerin yanı sıra eğitim camiasını da tebrik ederek, "Çünkü bu başarılar kolay elde edilmiyor. Burada ciddi bir emek var. Bu vesileyle Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, öğretmenlerimizi ve okul müdürlerimizi kutluyorum. Onların da katkısı büyük. Ancak işin gerçek kahramanları sevgili çocuklarımız. Bu başarıyı asıl sırtlayan, omuzlayan onlar. Başarılarını inşallah bundan sonra da sürdürsünler. Biz de ne zaman ihtiyaç duyarlarsa yanlarında olmaya gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Vali Dr. Erdinç Yılmaz, başarılı öğrenciler ve aileleriyle yakından ilgilenerek kendileriyle bir süre sohbet etti ve öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı