Aile Kavramının Önemi Vurgulandı

Aile Kavramının Önemi Vurgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gönül Elçileri Projesi ve Koruyucu Aile Farkındalık Programı'na katıldı.

Mersin Valisi Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ' Gönül Elçileri Projesi ve Koruyucu Aile Farkındalık Programı'na katıldı.

Programda bir konuşma yapan Toros, aile kavramının toplum için taşıdığı önemi vurguladı. Toros, "Aile kavramı benim için büyük bir anlam taşımaktadır. Sizlerin de aynı duyguları paylaştığını düşünüyorum. Çünkü aile, bir toplumun temel taşıdır. Aile yapısı sağlam olduğunda, toplum da geleceğe güvenle yürür. Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi de aile kurumuna verilen önemin en anlamlı göstergesidir" dedi.

Koruyucu Ailelik ve Gönül Elçileri Projesi'nin sosyal dayanışmaya katkısına değinen Dudu İrem Toros, projeye öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a şükranlarını sundu. Toros ayrıca gönül elçilerine, koruyucu ailelere ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline de teşekkür etti.

Program kapsamında, kentte yürütülen koruyucu ailelik çalışmaları üzerine söyleşi gerçekleştirildi. Koruyucu bir aile yanında büyüyen gencin yazdığı mektup katılımcıları duygulandırırken, program koruyucu aile temalı sergi gezisiyle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek

Bahçeli'den Özel'e hem tepki hem destek: Madem bu talebinde ısrarlı...
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor! İşte ön plana çıkan model

Lise eğitimi sil baştan! İşte ön plana çıkan model
Gökten deste deste para yağdı, halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Gökten deste deste para yağdı, halk kapmak için birbiriyle yarıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi

Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere'yle ilgili yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.