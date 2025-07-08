Aile Kavramının Önemi Vurgulandı

Mersin Valisi Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ' Gönül Elçileri Projesi ve Koruyucu Aile Farkındalık Programı'na katıldı.

Programda bir konuşma yapan Toros, aile kavramının toplum için taşıdığı önemi vurguladı. Toros, "Aile kavramı benim için büyük bir anlam taşımaktadır. Sizlerin de aynı duyguları paylaştığını düşünüyorum. Çünkü aile, bir toplumun temel taşıdır. Aile yapısı sağlam olduğunda, toplum da geleceğe güvenle yürür. Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi de aile kurumuna verilen önemin en anlamlı göstergesidir" dedi.

Koruyucu Ailelik ve Gönül Elçileri Projesi'nin sosyal dayanışmaya katkısına değinen Dudu İrem Toros, projeye öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a şükranlarını sundu. Toros ayrıca gönül elçilerine, koruyucu ailelere ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline de teşekkür etti.

Program kapsamında, kentte yürütülen koruyucu ailelik çalışmaları üzerine söyleşi gerçekleştirildi. Koruyucu bir aile yanında büyüyen gencin yazdığı mektup katılımcıları duygulandırırken, program koruyucu aile temalı sergi gezisiyle sona erdi. - MERSİN