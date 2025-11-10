Vali Mustafa Çiftçi; 'Kurduğu cumhuriyet, Selçuklu ve Osmanlı Cihan Devleti'nin kadim mirasını geleceğe taşıyan bir eserdir'

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Sözlerine "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde, minnetle yad ediyorum" diyerek başlayan Vali Mustafa Çiftçi, " O, Türk Milleti'nin varlığını tehdit eden karanlık bir dönemde, yedi düvelin Anadolu toprakları üzerindeki sinsi planlarına karşı, milletimizin tarih sahnesinden silinmesine izin vermemek için Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesiyle Milli Mücadele'yi başlatmıştır. Yokluk ve imkansızlık içinde dahi, "Ya İstiklal ya Ölüm" şiarıyla aziz milletimizi tek bir ülküde birleştirmiş, bağımsızlık aşkımızın gücünü tüm cihana göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu eşsiz zafer, sadece düşmanın yurttan kovulması değil, aynı zamanda egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu temeline dayanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun ilanı olmuştur. Kurduğu cumhuriyet, Selçuklu ve Osmanlı Cihan Devleti'nin kadim mirasını geleceğe taşıyan bir eserdi" dedi.

"Daha müreffeh bir geleceğe taşımakla yükümlüyüz"

Vatanın bölünmez bütünlüğünü ve milletimizin sarsılmaz birliğini sonsuza kadar koruyacaklarını vurgulayan Vali Çiftçi, " Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eseri" olarak tanımladığı cumhuriyetimizi, onun bizlere emanet ettiği ilkeler doğrultusunda, daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe taşımakla yükümlüyüz. Bu anlamlı günde, başta İstiklal Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, devletimizin kuruluşunda emeği olan devlet ve siyaset adamlarını şükranla anıyorum" diye konuştu. - ERZURUM