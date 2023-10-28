Vali Mustafa Çiftçi Karaçoban'da

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretleri kapsamında açılış ve bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Karaçoban ilçesini ziyaret etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretleri kapsamında açılış ve bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Karaçoban ilçesini ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz, tarafından karşılanan Vali Çiftçi, Kaymakamlığı ziyaret ederek, Kaymakam Yılmaz'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında kısa bir brifing aldı.

Ardından Vali Mustafa Çiftçi, muhtar ve kurum müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Mahalle muhtarlarının taleplerini dinleyen Vali Çiftçi, eksiklerin giderilmesi konusunda ilgili kurumlara talimatlar verdi.

Herkese eşit şartlarda hizmet edildiğini ifade eden Vali Çiftçi, "Bizlerin asli görevi vatandaşa hizmet etmektir. Bunu da siz kamu birim amirleri ve muhtarlar aracılığıyla yapıyoruz." dedi.

Vali Mustafa Çiftçi, cuma namazı çıkışında Karaçoban'da esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi.

Vatandaşlarla tek tek tokalaşan ve onların hal- hatırlarını soran Vali Çiftçi, bir esnaf kahvesinde Erzurum'a özgü kıtlama şeker ve çay eşliğinde halkla sohbet etti.

Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat'ın da eşlik ettiği esnaf gezisinde Vali Çiftçi, esnafa hayırlı işler, bol kazançlar dileklerinde bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi esnaf gezisini tamamladıktan sonra Duman İlkokulu ve Ortaokulu açılış törenine katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Karaçoban Duman İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Açılış konuşmasında bir yıl içinde tamamen bitirilmiş olan on derslikli okul binasının öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunulduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi; okulun, ilçemize, İlimize ve Milli Eğitim Teşkilatı'na hayırlı/uğurlu olması temennilerinde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi şöyle konuştu:

"Dün ilimizin eğitim ile ilgili istatistik rakamlarına şöyle bir göz attım. Verdiğim rakamlar T. İstatistik Kurumu'nun rakamları ve 2022 yılının başı itibariyle derlenmiş sonuçlar. İlimizde 133 anaokulu, 650 ilkokul, 329 ortaokul ve 142 tane de lise bulunuyor, 2022 yılı itibariyle 465 tane anaokulu dersliğimiz, 3484 tane ilkokul dersliğimiz, 2685 tane ortaokul dersliğimiz, 2487 tane de lise dersliğimiz var. Derslik başına düşen öğrenci sayımıza baktığımız zaman; ilkokullarda 16 öğrenciye bir derslik, 27 lise öğrencisine de bir derslik düşüyor. İlkokullarda bir öğretmene 16 öğrenci, ortaokullarda bir öğretmene 11 öğrenci, lisede bir öğretmene 17 öğrenci düşüyor. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında fiziki altyapı sayılarımız oldukça iyi.

Ben bütün bu yatırımların öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Milli Eğitim Teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

"Türkiye'nin ikinci yüzyılında daha iyi noktalara geleceğiz"

Türkiye'nin son 20 yılda kabuk değiştirdiğini, büyük atılımlar yaptığını belirten Erzurum Valisi Çiftçi, eğitim sağlık, turizm, altyapı alanındaki gelişmelere vurgu yaparak Türkiye'nin ikinci yüzyılında çok daha iyi noktalara geleceğini ümit ettiğini belirtti.

"Bütün bu yatırımlar öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi, daha donanımlı hale gelmesi için yapılıyor, tüm bu yatırımların altında imzası ve iradesi bulunan Muhterem Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı iletmek istiyorum." diyen Vali Mustafa Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Malumlarınız her yıl eylül ayı içerisinde Ahilik Haftası kutlanıyor, ahilerimizin esas aldığı üç tane temel değer var: iyi bir insan olmak, iyi bir Müslüman olmak, iyi bir usta/sanatkar olmak. Tabi bunu bütün meslek gruplarına da yayabiliriz: Dolayısıyla ilk iki unsur ortak olmak üzere iyi bir öğrenci olmak, iyi bir öğretmen olmak, iyi bir müdür olmak, iyi bir kaymakam olmak, iyi bir milletvekili olmak, iyi bir vali olmak gibi

"Yeni Türkiye Yüzyılı ilimize, ülkemize hayırlı olsun"

"Cumhuriyetimizin 100. Yılını bitirmemize iki gün kaldı. Yeni yüzyılın ilimize, ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Açılışımız için uzaktan/yakından teşrif eden, buraya kadar zahmet eden bütün misafirlerimize teşekkür ediyor, hepinizi tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah daha güzel açılışlarda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize muhabbetlerimi sunuyorum."

"Eğitim öğretime çok önem veriyoruz"

Açılış konuşmasında Erzurum Ak Parti Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, "Biz genç nesillerimizi korumak için eğitimle, eğitim yoluyla bu hizmetleri yapmamız lazım. Farsça genç kelimesinin anlamı hazine demektir. Şimdi bu hazineleri yontarak, eğitim alanında ciddi hizmetler vererek, bu gençlerimizi eğitmemiz lazım. Cumhuriyet'in 100. Yılında eksiğimiz yeni bir Anayasa. Türkiye Yüzyılı'nı daha çok demokratik, çoğulcu ve her kesimi kapsayan bir anlayışla, yeni bir Anayasayla taçlandırmak istiyoruz. Hayırlısıyla bu yolda da ciddi hizmetler yapacağız." diye konuştu.

Programda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve Karaçoban Kaymakamı Tahir Yılmaz da kısa birer konuşma yaptılar.

Vali Mustafa Çiftçi; açılışların ardından Aile Destek Merkezi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi'nin Karaçoban İlçe programına; AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Karaçoban Kaymakamı Tahir Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Fevzi Polat, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Hınıs Kaymakamı Hamza İnam, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve kurum müdürleri ile muhtarlar eşlik etti. - ERZURUM