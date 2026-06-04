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Sivas'ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
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Sivas'ın merkez ilçesine bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında yaşandı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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