Sivas'ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında yaşandı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı