Vali Aksoy, basın mensuplarıyla vedalaştı

Eskişehir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya gelen Vali Hüseyin Aksoy, "Cuma günü saat 15.00 itibarıyla Eskişehir'deki görevimi sonlandırarak Ankara'ya hareket edeceğim. Eskişehir'e bundan sonra bir vatandaş olarak gelmeye devam edeceğim ve Ankara'da da bir kapınız olduğunu bilmenizi isterim" dedi.

Çalışan Gazeteciler Günü Buluşması, saat 10.00'da Ali Güven Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. Kahvaltı ile başlayan programda konuşma yapan Vali Hüseyin Aksoy, "Değerli basın mensupları, bu programı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün ötesine taşıyan, hepimizin bildiği üzere benim de son kararnameyle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişliği'ne atanmam münasebetiyle aynı zamanda bir veda programı kapsamında değerlendirebileceğimiz bir boyuta taşınmış olmasıdır. Öncelikle böylesine geniş katılımlı bir şekilde bu programa katılımınızdan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Değerli katılımcılar, basınımızın özgür ve ilkeli bir şekilde görevini yapması, halkın sorunlarını kamuoyuyla paylaşması oldukça önemlidir. Eskişehir basını da daha önce görev yaptığım illerle kıyasladığımızda en güçlü basına sahip illerimizden biridir. Eskişehir'in bu alandaki gücü, yetiştirdiği kişilerle ve gündeme taşıdığı konularla şehrin gelişmesine katkı sağlayacak önemli gelişmeleri ortaya koyabilmektedir. Ben 26 Haziran 1985 tarihinde kaymakam adayı olarak ilk memuriyetime başladım ve bugün memuriyetimin 41'inci yılındayım. 5 Kasım 2001 tarihinde ise ilk atandığım il olan Muğla'da valilik görevine başladım; sonrasında Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli, Aydın ve Eskişehir'de valilik görevlerinde bulundum. Görev yaptığım süreç boyunca toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, açık bir yönetim anlayışıyla görevimi yürütmeye gayret ettim; Eskişehir'de de aynı duygu ve düşüncelerle çalıştım ve bu süreçte basın mensuplarının çok önemli desteklerini gördük. Yaptığımız çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması ve vatandaşlarımızın bu konularda daha duyarlı hale gelmesi bakımından sizlerin katkıları son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

"Ankara'da da bir kapınız olduğunu bilmenizi isterim"

Yaklaşık 2,5 yıl görev yaptığım Eskişehir'den güzel duygularla ayrıldığını vurgulayan Vali Aksoy, "Görev yaptığım her şehri kendi memleketim gibi benimsedim ve Eskişehir de benim memleketlerimden biri oldu. Görevler gelip geçicidir, önemli olan geride hoş bir seda bırakabilmektir; eğer bunu başarabildiysek ne mutlu bize. Kapımız her zaman açık, telefonum şahsi telefonumdur; her zaman ulaşabilirsiniz. Bugün buraya gelerek beni uğurladığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir aksilik olmadığı takdirde Cuma günü saat 15.00 itibarıyla Eskişehir'deki görevimi sonlandırarak Ankara'ya hareket edeceğim; Eskişehir'e bundan sonra bir vatandaş olarak gelmeye devam edeceğim ve Ankara'da da bir kapınız olduğunu bilmenizi isterim. Görev sürem boyunca basınımızla hiçbir sorun yaşamadık; kapılarımız sizlere açıktı, sizler de sorularınızı açıkça sordunuz, biz de açıkça cevap vermeye gayret ettik. Amacımız görev yaptığımız yerlerde kentin yararına en iyisini yapabilmekti; Eskişehir'de de bunu elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Ben tekrar Allah'a ısmarladık diyor, hakkınızı helal etmenizi rica ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" şeklinizde konuştu.

Programın ardından basın mensupları ile toplu hatıra fotoğrafı çekinen Vali Aksoy, alkışlar eşliğinde uğurlandı. - ESKİŞEHİR