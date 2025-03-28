Vali Hacıbektaşoğlu, ilk üç aylık çalışmaları kamuoyu ile paylaştı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde yürütülen çalışmalar ve güvenlik konularına ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Açıklamalarında asayiş, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, göçmen kaçakçılığı ve sahipsiz hayvanlar gibi konulara değinen Vali Hacıbektaşoğlu, kamu düzeninin sağlanması noktasında tüm birimlerin etkin bir şekilde çalıştığını belirtti.

Vali Hacıbektaşoğlu, 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilen güvenlik operasyonlarının detaylarını paylaştı. Hacıbektaşoğlu, terör olaylarına ilişkin, "1 Ocak - 26 Mart 2025 tarihleri arasında terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1 şahıs gözaltına alınmış, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" dedi.

Asayiş olaylarına değinen Hacıbektaşoğlu, "1 Ocak - 26 Mart 2025 tarihleri arasında kişilere karşı meydana gelen önemli suçlarda (çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, konut dokunulmazlığının ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, kişilerin huzur ve sükünunu bozma, kişilere hakaret, tehdit, kasten yaralama, kasten öldürme suçları) toplam 1.419 olay meydana gelmiş ve bu olayların aydınlatma oranı yüzde 99 olarak kaydedilmiştir. - 2024 yılının aynı dönemine göre, aydınlatma oranında yüzde 2'lik bir artış sağlanmıştır. - Malvarlığına karşı meydana gelen suçlarda (işyerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık, otodan hırsızlık, oto hırsızlığı, yağma (gasp), motosiklet hırsızlığı, dolandırıcılık) toplam 521 olay meydana gelmiş ve bu olayların yüzde 83,50'si aydınlatılmıştır. (Tahkikat süreçleri halen devam etmektedir.) - 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, aydınlatma oranında yüzde16'lık bir artış sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Aranan şahıslara yönelik çalışmaları paylaşan Hacıbektaşoğlu, "1 Ocak - 26 Mart 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler sonucunda; Haklarında 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 198, - 5 ila 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5, - 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, olmak üzere toplam 205 aranan şahıs yakalanmıştır. - Ayrıca, ifadelerinin alınması amacıyla aranan 393 şahıs yakalanmıştır. Bu sayı, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 3 oranında artış göstermiştir. 1 Ocak - 26 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler ve operasyonlar sonucunda, 80 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmış; 55 tabanca, 10 kurusıkı tabanca ve 28 av tüfeği olmak üzere toplam 93 ruhsatsız silah ele geçirilmiştir. - 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, ele geçirilen ruhsatsız silah sayısında yüzde 8 oranında bir artış kaydedilmiştir" diye belirtti.

Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin istatistikleri paylaşan Hacıbektaşoğlu, "Narkotik suçlarında 1 Ocak - 26 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 244 operasyonda, 57 şahıs gözaltına alınmış; bunlardan 32'si tutuklanmış, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. - 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, operasyon sayısında yüzde68, tutuklanan şahıs sayısında ise yüzde 52 oranında artış kaydedilmiştir. - Yapılan operasyonlar sonucunda 1 kg 223 gr esrar, 123 gr skunk, 15 gr eroin, 2 kg 41 gr kokain, 11 kg 43 gr bonzai, 1 kg 793 gr metamfetamin, 139 adet ecstasy, 510 adet sentetik ecza ve 90 gr kenevir tohumu ele geçirilmiştir" dedi.

Organize suçlarla mücadelede ilk üç aylık sürede gerçekleştirilen 12 operasyonda, 13 şahsın gözaltına alındığına dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, "Bu şahıslardan 4'ü tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. - 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, operasyon sayısında yüzde 100 oranında artış sağlanmıştır. - Operasyonlar sonucunda 16 tabanca, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2.221 fişek, 1 uçaksavar mermisi, 11 patlayıcı madde ve 11 gr uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

Kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen 53 operasyonda, 7 şahsın gözaltına alındığını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu şöyle devam etti:

"Bu şahıslardan 3'ü tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, operasyon sayısında yüzde61 oranında artış sağlanmıştır. - Yapılan operasyonlar sonucunda 162 litre sahte alkollü içki, 122 litre etil alkol, 167.550 adet makaron, 114 paket sigara, 81 adet elektronik sigara, 196 kg tütün, 289 adet emtia ve 7 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Siber Suçlarla mücadelede - 1 Ocak - 26 Mart 2025 tarihleri arasında, toplam 1.635 sosyal medya hesabı incelenmiş ve terör iltisaklı olduğu tespit edilen 119 hesap belirlenmiştir. - 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, incelenen sosyal medya hesabı sayısında yüzde 10, terör iltisaklı tespit edilen hesap sayısında ise yüzde27 oranında artış kaydedilmiştir. - Çevrimiçi dolandırıcılık, çevrimiçi yasadışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile bilişim suçları konularında toplam 14 operasyon gerçekleştirilmiş; 35 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü tutuklanmıştır. - 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, operasyon sayısında yüzde 40, tutuklama oranında ise yüzde50 oranında artış sağlanmıştır. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Olaylarında 1 Ocak - 26 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 5 operasyonda, 35 düzensiz göçmen yakalanmış; bu düzensiz göçmenlerden 13'ü sınır dışı edilmiştir. - İlimiz genelinde, 588'i geçici koruma altında, 1.822'si ikamet izniyle kalan ve 447'si uluslararası koruma kapsamında olan toplam 2.857 düzenli göçmen bulunmaktadır. - 2024 yılının aynı döneminde toplam düzenli göçmen sayısı 3.580 iken, günümüzde bu sayı yaklaşık yüzde20 oranında azalmıştır. Trafik Olaylarında- 1 Ocak - 26 Mart 2025 tarihleri arasında 336 trafik kazası meydana gelmiş; bu kazalarda 480 vatandaşımız yaralanmış ve maalesef 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiştir. - 2024 yılının aynı dönemine kıyasla ölümlü kaza sayısında yüzde67 oranında önemli bir düşüş yaşanmıştır. - 2024 yılının aynı döneminde yaşanan kazalarda 12 vatandaşımız hayatını kaybederken, 2025 yılında bu sayı 1'e düşmüştür. Trafik Denetimlerinde günümüz itibariyle, Zonguldak ili genelinde tescilli araç sayısı 198.461, tescilli motosiklet sayısı ise 32.698 olmuştur. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla tescilli araç sayısında yüzde8, tescilli motosiklet sayısında ise yüzde33 oranında artış kaydedilmiştir 1 Ocak - 26 Mart 2025 tarihleri arasında Okul Servis Aracı ve Ticari Taksiler dahil Kontrol Edilen Araç sayısı 209.373 olmuştur. - Cezai Yaptırım uygulanan Araç Sürücüsü sayısı ise 7.519 olmuştur. 1 Ocak - 26 Mart 2025 tarihleri arasında 687 araca çakar denetimi yapılmıştır. - Yapılan denetimler sonucunda toplamda 1.390 araç trafikten men edilmiştir. Sahil Güvenlik Faaliyetlerinde TCSG 86 Bot Komutanlığına bağlı sahil güvenlik güçlerimiz tarafından 1 Ocak - 26 Mart 2025 tarihleri arasında denizden ve karadan 1.395 saat seyir faaliyeti icra edilmiş, - Yapılan faaliyetler kapsamında 3.481 sorgulama gerçekleştirilmiş ve balıkçı tekneleri ile ticari gemiler de dahil olmak üzere 387 denetleme yapılmıştır. Usulsüzlük tespit edilenlere ise toplamda 6 adli ve idari işlem uygulanmıştır. - Sahil Güvenlik Güçlerimiz 2024 yılının aynı zaman dilimine kıyasla seyir faaliyetlerini yüzde 2, denetim ve kontrol faaliyetlerini yüzde 22 oranında artırmıştır." - ZONGULDAK