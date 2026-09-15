CHP'den AK Parti'ye geçen isimden 7 milyar TL iddiası: Bilgiler saklandı

CHP'den Ak Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Tahsin Usta, belediyenin borcuna ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Usta, belediyeyi 1 milyar TL borçla devraldıklarını ancak borcun bugün 7 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

"1 MİLYAR TL BORÇLA ALMIŞTIK, BUGÜN 7 MİLYAR TL BORÇ VAR"

Üsküdar Belediyesi'nde dışarıdan gelen memur ve danışmanların görevlendirildiğini belirten Tahsin Usta, meclis üyelerine yeterli inisiyatif verilmediğini savundu. Belediyenin mali durumuna ilişkin bilgilerin de meclis üyelerinden saklandığını iddia eden Usta, şu ifadeleri kullandı: "O memurlar ve danışmanlar bugünkü sonucu hazırladı. Bilgiler saklandı. 1 milyar TL borçla almıştık, bugün 7 milyar TL borç var”

SİNEM DEDETAŞ HAKKINDA DA KONUŞTU

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Tahsin Usta, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Usta, maddi menfaat konusunda Dedetaş'a yönelik bir suçlama yöneltmedi: “Maddi menfaatle ilgili ona birşey yakıştıramam. Böyle birşey içerisinde olacağı konusunda kanaatim olmadı.”

AK PARTİ'YE GEÇİŞİ İÇİN "MADDİYAT" YANITI

CHP'den ayrılarak Ak Parti'ye geçmesinin maddi bir karşılığı olduğu yönündeki değerlendirmelere de yanıt veren Tahsin Usta, “Maddiyatla uzaktan yakından ilgisi yok” dedi. Usta, karar sürecini ise şöyle anlattı: “Baktım ki birkaç arkadaşımız gitmiş, anlaşmış. Ya hiçbir şey yapmayacak ya da hizmet etmeye devam edecektim. Ben önümüzdeki süreci değerlendirdim.”

BAŞKAN YARDIMCILIĞI TEKLİFİNE "EVET" DEDİ

Kendisine başkan yardımcılığı teklif edildiğini doğrulayan Usta, teklifi neden kabul ettiği sorusuna "Evet, hizmet edebileyim diye." yanıtını verdi. Hangi alanda görev almak istediğini ise "Engellilerle ilgili 20 yıldır çalışmalarım var. Hayvanlarla ilgili işleri severim. Sosyal hizmetler konusunda, olursa veteriner konusunda. Mali müşavirim, ne bileyim, nerede ihtiyaç olursa, imar işleri..." sözleriyle anlattı. Usta ardından, "Vereceklerini umuyorum. Yarın öbür gün açıklarlar. Başka bir pazarlığım yok." dedi.

"ÜÇ SAAT SONRA KARAR VERDİK, ROZETİ TAKTIK"

Parti değiştirme sürecinin oldukça hızlı geliştiğini anlatan Tahsin Usta, “Trabzon’dan geldim, üç saat sonra karar verdik, rozeti taktık” ifadelerini kullandı. Usta, karar öncesinde yaptığı görüşmeleri de “Önce CHP’li arkadaşlarımla görüştüm ve bir izlenim edindim. Burası gitmiş, AK Parti kazanacak. AK Parti’ye gidenlerle konuştum. Dediler ki ‘Gel.’ AK Parti ilçe binasında buluştuk. Bir iki saat içerisinde...” sözleriyle aktardı.

Kaynak: Haberler.com