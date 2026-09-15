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Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonu! Tabanca ve tüfeklerle birlikte 9 şüpheli gözaltına alındı

Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonu! Tabanca ve tüfeklerle birlikte 9 şüpheli gözaltına alındı
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Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Çiçekdağı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlediği operasyonda 2 av tüfeği, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 152 fişek, 3 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonlarında 2 av tüfeği, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 152 fişek, 3 kesici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYON KENT MERKEZİNDE DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Çiçekdağı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, ruhsatsız silah bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, kent merkezinde gerçekleştirilen uygulama ve yürütülen adli olaylarda, ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 152 fişek, 3 kesici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

9 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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