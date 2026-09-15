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Esvatini'de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı

Esvatini'de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı
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Afrika ülkesi Esvatini'de askerlerin kaçakçılık operasyonu sırasında ateş açtığı araçta bulunan iki ABD hükümeti görevlisinin yaralandığı bildirildi.

  • Esvatini'de 11 Eylül'de Lubombo bölgesindeki Maphiveni'de düzenlenen kaçakçılık operasyonu sırasında ABD hükümetine bağlı iki görevli, Umbutfo Esvatini Savunma Kuvvetleri mensuplarınca yanlışlıkla vurularak yaralandı.
  • Esvatini hükümeti olayın koşullarına ilişkin soruşturma başlattı ve ABD hükümetiyle iletişim halinde olduğunu bildirdi.

CAPE Afrika ülkesi Esvatini'de askerlerin kaçakçılık operasyonu sırasında ateş açtığı araçta bulunan iki ABD hükümeti görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Esvatini Krallığı hükümetinden yapılan açıklamada, 11 Eylül'de Lubombo bölgesindeki Maphiveni'de düzenlenen operasyon sırasında ABD hükümetine bağlı iki görevlinin Umbutfo Esvatini Savunma Kuvvetleri (UEDF) mensuplarınca yanlışlıkla vurularak yaralandığı belirtildi.

KAÇAKÇILARA KARŞI OPERASYON DÜZENLİYORLARDI

Açıklamada, "Olay, Maphiveni bölgesindeki şüpheli kaçakçılık faaliyetlerini hedef alan bir operasyon sırasında meydana gelmiştir." bilgisi verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hükümetin Esvatini halkına ve ABD hükümetine olayın gereken ciddiyetle ele alındığı konusunda güvence verdiği aktarılan açıklamada, olayın meydana geliş koşullarına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin ABD hükümetiyle iletişim halinde olduğu ve soruşturma ilerledikçe diplomatik kanallar üzerinden temasların sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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