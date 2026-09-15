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Sakarya'da yangında dumandan etkilenen kediye kalp masajı yapıldı, kurtarılamadı

Sakarya'da yangında dumandan etkilenen kediye kalp masajı yapıldı, kurtarılamadı
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Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA(Sakarya), – SAKARYA’nın Pamukova ilçesinde, 3 katlı binanın son katındaki dairede çıkan yangında, yoğun dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA(Sakarya), – SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 3 katlı binanın son katındaki dairede çıkan yangında, yoğun dumandan etkilenen Kedi, itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

APARTMANIN SON KATINDA YANGIN ÇIKTI

Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi Gümüş Sokak'ta 3 katlı binanın son katındaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı. T.Y.'ye ait evden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

KALP MASAJI VE OKSİJENLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın sırasında evde bulunan bir kedi yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri, dışarı çıkardıkları kediyi kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Ekipler tarafından kalp masajı ve oksijen müdahalesi yapılan kedi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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