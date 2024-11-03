Üye Girişi
Haberler

Vali Çiçekli, AFAD Gönüllüleriyle Buluştu

Vali Çiçekli, AFAD Gönüllüleriyle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Taşkale köyünde düzenlenen etkinlikte AFAD gönüllüleri ile bir araya geldi. Gönüllülere teşekkür ederek AFAD çantası hediye eden Çiçekli, gönüllülüğün afet müdahalesindeki önemini vurguladı.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Taşkale köyünde düzenlenen "Destek AFAD gönüllü buluşması" etkinliğinde AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi.

Etkinliğe katılan 52 destek AFAD gönüllüsü ile birlikte dart ve okçuluk gibi etkinliklere katılan Vali Çiçekli, gönüllülere AFAD çantası hediye ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. AFAD İl Müdürü Şerife Han, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Perkergin'in de katıldığı programda konuşan Vali Çiçekli, AFAD gönüllülüğünün, temel gönüllüler, destek AFAD gönüllüleri ve uzman gönüllüler olarak üç kategoride yapılandığını söyledi. Bu ayrımın afet anında hızlı ve etkin müdahale için önemini vurgulayan Çiçekli, "Karaman'da toplam 395 destek AFAD gönüllüsü ve 4 bin 970 temel AFAD gönüllüsünün olduğunu belirtti.

Afet durumlarında gönüllü desteğinin kritik bir rol oynadığını da ifade eden Çiçekli, "Ülkemizde geçmiş afetlerde gönüllülerin katkısının çok değerli olduğunu biliyoruz. Karaman'da da gönüllü sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman'da afet hazırlıkları açısından kamu kurumları ve gönüllülerle iş birliği içinde güçlü bir afet müdahale kapasitesi oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı

Asgari ücret zam oranı ne olacak? Ünlü şirket tahminini açıkladı

 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı

İstanbul'un 4 ilçesinde belediye işçileri süresiz iş bırakıyor

 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu

Acun'dan derbiye saatler kala tansiyonu yükseltecek yorum
Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş

6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kuşadasıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.