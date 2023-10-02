Vahap Seçer, Ka.Der Tarafından Düzenlenen Siyaset Okulu Programına Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kadın Adayları Desteleme Derneği (KA.DER) tarafından gerçekleştirilen “Siyaset Okulu” programına katıldı. Mersin’in Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanının çıktığı kent olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, “Müfide İlhan 1950’de Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı olarak Mersin’de belediye başkanı seçildi. Şu anda oturduğum koltuğun daha önceki oturan kadın belediye başkanıdır kendisi” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kadın Adayları Desteleme Derneği (KA.DER) tarafından gerçekleştirilen "Siyaset Okulu" programına katıldı. Mersin'in Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanının çıktığı kent olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, "Müfide İlhan 1950'de Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı olarak Mersin'de belediye başkanı seçildi. Şu anda oturduğum koltuğun daha önceki oturan kadın belediye başkanıdır kendisi" dedi.

KA.DER'in Siyaset Okulu, liderlik potansiyeli taşıyan kadınların güçlenmesine katkı sunmak için programına Mersin'de devam ediyor. Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde aday olmayı hedefleyen kadınlar için düzenlenen Siyaset Okulu, bugün başladı. 5 Ekim'e kadar devam edecek program, KA.DER tarafından "Siyaset ve Karar Alma Süreçlerinde Kadınların Güçlenmesi Projesi" kapsamında uygulanıyor. Eğitimde, kadınların aktif siyasi katılımcılar olarak güçlenmesi ve toplum içindeki liderlik rollerini pekiştirmesi hedefleniyor.

SEÇER: "TÜRKİYE'NİN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI MERSİN'DEN SEÇİLDİ"

Mersin'de gerçekleştirilen programa; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, KA.DER Yürütme Kurulu Üyesi İlksen Sorguç Dinçer, KA.DER Genel Yönetim Kurulu (GYK) Üyesi Azime Kocacık, KA.DER Adana Şube Başkanı Zuhal Özbelli ve KA.DER üyeleri katıldı.

Programda konuşan Başkan Vahap Seçer, kadınların 'Ev işleri, temizlik, çocuk bakmak' gibi bir çerçeveye sıkıştırıldığını ancak kadınların iş hayatından siyasete hayatın her alanında var olduklarını belirterek, kendisinin de bu anlayışa sahip bir siyasetçi ve belediye başkanı olduğunu vurguladı.

Siyasetin insan odaklı bir kavram olduğuna değinen Başkan Seçer, "Siyaset insandır. Yasa yaparsınız, parlamentoda denetleme görevini yaparsınız ama burada her şeysiniz. İyi bir temizlik işçisi, itfaiye personeli, mühendis, finansçı, mali müşavir, aile babası, evlatsınız; herkes sizden bir şey istiyor. Çünkü senden bir şey istemeye gelenler sana vergi ödüyorlar. 'Al bu parayı adaletli kullan, kullan ama çalma, israf etme' diyorlar. Ben liberal görüşlü bir iş insanıyım. Belediye başkanı olduktan sonra 'hayır devlet devletliğini yapacak' dedim ve daha sosyalist politikalar uygulamaya başladım" diye konuştu.

Mersin'in Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanının çıktığı kent olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, "Müfide İlhan 1950'de Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı olarak Mersin'de belediye başkanı seçildi. Şu anda oturduğum koltuğun daha önceki oturan kadın belediye başkanıdır kendisi" dedi. Parti ayrımı gözetmeksizin kadın belediye başkanlarının ve milletvekillerinin sayısının artması gerektiğine dikkat çeken Seçer, "AK Partili, MHP'li, İYİ Partili benim CHP'li kimliğimi görmez. İyi hizmet, sokağına hizmet, evine bir dokunuş olmuşsa, hastasına, kendisine dokunmuşsa ya da gerçekten bir ihtiyacı yok ama modern yollarda seyahat ediyor, temiz bir parkta zaman geçiriyorsa, her şeyi bırakın sadece huzur arıyor, huzurun da senden geldiğine inanıyorsa partinize bakmaz. Mutlaka sizi destekler ama partiniz de sizden dolayı artı puan alır" diye konuştu.

Yaklaşan yerel seçimlerde Mersin'de kadın belediye başkanlarının aday olmasını arzuladığını ve adaylara da her türlü desteği vereceğini vurgulayan Seçer, "6 ay sonraki seçimlerde partim, büyükşehir belediye başkan adayı olarak beni gösterirse adayınız olarak yine çıkacağım meydanlarda konuşacağım. Doğal olarak da 13 ilçe belediye başkan adayı belirlenirken Mersin'de net kazanacağımız ilçelerden birinde en az bir kadın belediye başkan adayımızın olması kanaatimi sunacağım. Adana da aynı şekilde. Çukurova'da kimi oradan aday göstersek o kazanır. Burada Yenişehir ve Mezitli de aynı şekilde, CHP'li olması yetiyor. Başka yere oy vermiyor seçmenler" dedi. Seçer, Mersin'de hem belediye başkanlığında hem de Meclis üyesi seçimlerinde kadın aday ağırlıklı bir aday listeyle seçmenlerin karşısına çıkacaklarını belirtti.

KARAOĞLU: "BAŞKANIMIZ ERKEK AMA O DA MÜCADELENİN İÇERİSİNDE"

Kurulduğu yıldan itibaren kadınların siyasette var olması adına mücadele etiğini hatırlatan KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu ise Başkan Vahap Seçer'in söylemlerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Çünkü bir erkek siyasetçi bulunduğu koltuktan seslenirken genelde 'mış' gibi yapar ve bu erkek siyasetçilerin içinde siyasetin en tepesindeki liderler de vardır. Çünkü hep söylüyoruz, Türkiye'deki kadın sorunu eğer gerçekten ciddiye alınsaydı, sorunu yönetmek yerine çözmek üzere bir takım kararlar alınabilseydi bugün kadın sorunu diye bir konudan bahsetmiyor olacaktık" dedi.

Mücadelenin uzun ve zorlu bir yolculuk olduğuna dikkat çeken Karaoğlu, şöyle devam etti:

"Başkanımız erkektir ama o da o mücadelenin içerisinde ve nasıl olduğunu çok iyi biliyor. Mücadelenin aslında cinsiyeti yok. Tıpkı siyasetin, siyaset yapmanın cinsiyeti olmadığı gibi. Şöyle bakalım bu mücadeleye, kazanırız ya da kaybederiz. Ama bilin ki özellikle siyasette hiçbir başarı kalıcı kılınmıyor. Kaybetmiş olabiliriz. Bıkmayalım, usanmayalım. Mücadelede diğer kadınlar sizin yanınızda olsunlar ve hak ettiğimiz karar mercilerindeki oranları ümit ederim ki yakalarız."

DİNÇER: "ÖNÜMÜZDEKİ YEREL SEÇİMLERDE ADAY ADAYI OLACAK KADINLARA BAŞARILAR DİLİYORUM"

KA.DER Danışma Kurulu Üyesi İlksen Sorguç Dinçer ise"Önümüzdeki yerel seçimlerde aday adayı olmak için KA.DER Siyaset Okulu'na katılan, ulaşabildiğimiz, bize ulaşan, bize ulaşamayan veya bizim ulaşamadığımız aday adayı olacak kadınları tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.