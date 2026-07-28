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Arka Sıradakiler'in unutulmaz ismi Temmuz Karikutal'ın son hali görenleri şaşırttı

Arka Sıradakiler'in unutulmaz ismi Temmuz Karikutal'ın son hali görenleri şaşırttı Haber Videosunu İzle
Arka Sıradakiler'in unutulmaz ismi Temmuz Karikutal'ın son hali görenleri şaşırttı
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Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Yadigar Kutlu karakteriyle hafızalara kazınan Temmuz Karikutal, geçirdiği trafik kazasının ardından oyunculuğu bırakmıştı. Yıllar sonra Bodrum'da görüntülenen Karikutal, gördüğü yoğun ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

  • Temmuz Karikutal, 2007-2012 arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde Yadigar Kutlu karakterini canlandırdı.
  • Karikutal, geçirdiği trafik kazası sonrası oyunculuğu bırakarak oyuncu menajerliği ve sosyal medya ajanslığı yapmaya başladı.
  • Karikutal, Bodrum Bitez'de arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

2007-2012 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Arka Sıradakiler dizisinde Yadigar Kutlu karakterine hayat veren Temmuz Karikutal, Muğla'nın Bodrum ilçesinde objektiflere yansıdı. Bitez'de arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülenen Karikutal, kendisini tanıyan hayranlarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Karikutal, aradan geçen yıllara rağmen vatandaşların kendisini tanımaya devam ettiğini belirterek, "Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen beni tanıyıp yanıma gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu sevgi benim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

OYUNCULUĞU BIRAKTI, SEKTÖRDE KALMAYA DEVAM ETTİ

Geçirdiği trafik kazasının ardından oyunculuk kariyerini sonlandıran Karikutal, bugün oyuncu menajerliği ve sosyal medya ajanslığı yaptığını söyledi. Sektörden kopmadığını belirten Karikutal, "Çevremin büyük bölümü yine oyunculardan oluşuyor. Sektörün içinde kalmaya devam ediyorum ve yaptığım işten gurur duyuyorum." dedi.

Karikutal, dizinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin kendisini unutmadığını belirterek, "O dönem diziyi izleyen gençler bugün 25 ila 40 yaş aralığında. Yaş almama ve kilo almama rağmen beni hâlâ tanıyıp hatırlamaları gerçekten çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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