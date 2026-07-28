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Giresun'da çocuğu sigara ve alkole özendiren kişi gözaltına alındı

Giresun'da çocuğu sigara ve alkole özendiren kişi gözaltına alındı
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Giresun’da sosyal medyada küçük yaştaki bir çocuğu sigara ile alkole özendirici anların yer aldığı görüntüler tepkiye neden oldu.

Giresun'da sosyal medyada küçük yaştaki bir çocuğu sigara ile alkole özendirici anların yer aldığı görüntüler tepkiye neden oldu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, görüntüyü çeken şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Görele ilçesine bağlı Kaynar köyünde çekildiği belirlenen ve sosyal medya platformlarında kısa sürede yayılan görüntülerde küçük yaştaki bir çocuğun elinde bir paket sigara ile paketten çıkarılmış tek dal sigara bulunduğu görüldü. Görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kayda alan Z.F. isimli şahsın çocuğa yönelik kullandığı ifadeler kamuoyunda tepki topladı. Görüntülerde Z.F.'nin küçük çocuğa "Akşam bira içeceğiz değil mi?" ve "Nerede içeceğiz?" şeklinde sorular yönelterek, alkol ve tütün ürünlerini özendirici söylemlerde bulunduğu anlar yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Z.F. gözaltına alındı.

Z.F.'nin emniyette verdiği ifadede, "Komşunun çocuğuydu. Mizah amaçlı yaptım. Kötü bir niyetim yoktu. Pişmanım" dediği öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından da adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

sonuç ne olur acaba.!? tabii ki serbest kalır.! öyle bir adaleti olmayan bir zamanda yaşıyoruz maalesef.!

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