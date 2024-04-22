GSO Başkanı Adnan Ünverdi, TBMM'nin 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Adnan Ünverdi, yayımladığı kutlama mesajında, "Aziz milletimizin verdiği Kurtuluş Mücadelesinde TBMM'nin kuruluşu önemli bir dönüm noktası olmuştur. Birlik ve beraberliğimizin ana karargahı olarak o zor koşullarda milli mücadelemizin sevk ve idaresi buradan gerçekleşmiştir. Millet iradesinin tecelligahı olan Millet Meclisimiz, bağımsızlığa giden yolu açmış, aydınlık yarınların habercisi olmuştur. Vatan toprağının işgal altında olduğu bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'yu şahlandıran ve yeniden dirilişini sağlayan TBMM ile demokrasimizin temelleri atılmıştır. Cumhuriyetimizin müjdecisi olan TBMM'nin açıldığı bu özel günü çocuklara hediye eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara ithafen, 'Küçük hanımlar, küçük beyler; sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltılarısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz' ifadelerini kullanmıştır. Bu doğrultuda, bizler de Atamızın bize bıraktığı değerler etrafında, ülkesini her şeyin üstünde tutan, donanım sahibi, vatan ve bayrak aşkıyla milletine hizmet eden genç nesiller yetiştirecek, hep birlikte ebedi vatanımızda aydınlık yarınlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, egemenliğimizin sembolü olan TBMM'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, TBMM'nin 104. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP