Haberler

Uludere'de Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Uludere'de Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, Kaymakam Salih Kaya başkanlığında ilçede görev yapan kamu kurumlarının müdürlerinin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, Kaymakam Salih Kaya başkanlığında ilçede görev yapan kamu kurumlarının müdürlerinin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Uludere Kaymakamı Salih Kaya'nın başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçede yürütülen kamu hizmetlerinin mevcut durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kamu kurumlarının çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunulurken, vatandaşların hizmetlere daha kolay ve hızlı ulaşabilmesi için atılabilecek adımlar görüşüldü. Toplantının gündeminde kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi gibi başlıklar yer aldı. Kaymakam Salih Kaya, kamu kurumlarının ilçenin ihtiyaçlarını yakından takip ederek çalışmalarını koordinasyon içerisinde sürdürmesinin önemine dikkat çekti. Kaymakam Kaya, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılmasıyla birlikte vatandaş memnuniyetinin de öncelikli hedefler arasında bulunduğunu belirtti. İlçede huzur, güvenlik ve refah seviyesinin daha da yükseltilmesi amacıyla kurumların iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yapılan toplantıda, vatandaşların taleplerine hızlı ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiği değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Uludere'nin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Özgür Özel'den siyaset tarihine geçecek bir gaf daha!

Özgür Özel'den siyaset tarihine geçecek bir gaf daha!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Bir takımımız 30. sırada

Kulüpler sıralaması güncellendi! Bir takımımız 30. sırada
Futbol oynarken kalp krizi geçirdi: Küçük İdris'ten geriye sadece bu görüntüler kaldı

Küçük İdris'in kahreden ölümü! Geriye sadece bu görüntüleri kaldı
Özcan Deniz’den eşine sürpriz! Samar Dadgar’ın dileği duygulandırdı

Özcan Deniz’den eşine sürpriz! Samar Dadgar’ın dileği duygulandırdı
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...

Parmaklıklar ardında büyük pişmanlık yaşıyor: Özgürlüğüme kavuşunca...
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine 25 milyon euroluk genç yıldız

Gidiyor! Yerine 25 milyon euroluk genç yıldız