HÜRJET ihracatıyla Türkiye NATO'da stratejik rol üstleniyor

HÜRJET'in İspanya'ya ihracatının Türkiye'nin geliştirdiği ileri havacılık teknolojilerinin Avrupa ve NATO ekosistemindeki yerini güçlendiren stratejik bir adım olduğunu söyleyen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, "Türkiye, NATO'nun gelecekteki güvenlik mimarisine stratejik katkı sağlıyor" dedi.

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'ta düzenlenen "Ankara'dan Bakış: NATO Zirvesi'nin Güvenlik ve Savunma Etkileri" başlıklı etkinlikte NATO'nun geleceği, Avrupa'nın güvenliği, savunma sanayiindeki dönüşüm ve transatlantik iş birliğinin geleceği ele alındı. Chatham House'ta düzenlenen etkinliğe NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Benedetta Berti, Chatham House Uluslararası Güvenlik Programı Direktörü Marion Messmer, İngiltere Parlamentosu eski Savunma Komitesi Başkanı Tobias Ellwood ve TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu konuşmacı olarak katıldı. Oturumun moderatörlüğünü Chatham House Araştırmacısı Galip Dalay üstlendi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, değişen güvenlik ortamında üretim kapasitesi, teknoloji geliştirme kabiliyeti ve ortak sanayi iş birliklerinin NATO'nun kolektif caydırıcılığının temel unsurları haline geldiğini vurguladı.

Konuşmasında Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin savunma sanayiine ilişkin ortaya koyduğu yeni yaklaşımı değerlendiren Dr. Demiroğlu, "NATO 3.0" olarak tanımlanan yeni güvenlik paradigmasının güvenliğin yalnızca askeri güçle değil, güçlü bir savunma sanayii, sürdürülebilir üretim kapasitesi, dayanıklı tedarik zincirleri, teknolojik üstünlük ve müttefikler arasındaki ortak sanayi iş birlikleriyle şekillendiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayii ekosisteminin bu yeni güvenlik anlayışına önemli katkı sunduğunu belirten Dr. Demiroğlu, TUSAŞ'ın da özgün platformları ve mühendislik kabiliyetiyle NATO'nun kolektif caydırıcılığını güçlendiren stratejik aktörlerden biri olduğunu söyledi.

"Daha güçlü bir NATO görmek istiyoruz"

Dr. Demiroğlu, Türkiye'nin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke olmaktan çıkarak dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine de katkı sağlayan güçlü bir üretici konumuna ulaştığını belirterek, transatlantik iş birliğinin güçlendirilmesinin Avrupa'nın güvenliği açısından kritik önem taşıdığını ifade etti. "Atlantik'in her iki yakasının katkısıyla daha güçlü bir NATO görmek istiyoruz." diyen Demiroğlu, savunma harcamalarının yalnızca bütçe büyüklüğüyle değil, tehditlere karşı geliştirilen doğru kabiliyetlerle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında TUSAŞ'ın uluslararası iş birliklerine de değinen Demiroğlu, HÜRJET'in İspanya'ya ihracatının yalnızca ticari bir başarı olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin geliştirdiği ileri havacılık teknolojilerinin Avrupa ve NATO ekosistemindeki yerini güçlendiren stratejik bir adım olduğunu söyledi. HÜRJET'in NATO standartlarına uygun görev yapabilecek şekilde farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlanabildiğini belirten Demiroğlu, bu kabiliyetin müttefik ülkelerle savunma iş birliğini daha da ileri taşıyacağını ifade etti. Demiroğlu, değişen güvenlik ortamında yüksek teknolojili platformların yanında maliyet etkin ve hızlı üretilebilen sistemlerin de önem kazandığını belirterek, TUSAŞ'ın gelecekte de NATO'nun ve Avrupa'nın güvenlik mimarisine katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı