İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde çalıştığı inşaatın 1'inci katından düşerek yaralanan O.T. (52), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Cengiz Topel Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan O.T., henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan O.T., ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen O.T., burada hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı