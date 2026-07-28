Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti

Küresel piyasalarda yapay zekâ sektörüne yönelik endişeler teknoloji hisselerini sert vurdu. Güney Kore'nin gösterge endeksi Kospi, çip üreticilerindeki yoğun satışların etkisiyle gün içinde yüzde 10'dan fazla gerileyerek Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Sert düşüş nedeniyle borsada işlemler geçici olarak durduruldu.

Sektörün önde gelen şirketlerinden SK Hynix'in hisseleri yüzde 12,7, Samsung Electronics'in hisseleri ise yüzde 12 değer kaybetti. Satış dalgası Japonya, Tayvan, Çin ve Hong Kong borsalarına da yansıdı.

ÇİN REKABETİ VE MALİYET ENDİŞESİ SATIŞLARI TETİKLEDİ

Analistler, satışların arkasında yapay zekâ yatırımlarına ayrılan milyarlarca dolarlık bütçelerin kârlılığı baskılayabileceğine yönelik endişelerin bulunduğunu belirtiyor. Buna ek olarak Çinli yapay zekâ ve çip üreticilerinin hızla güç kazanması da yatırımcıların risk algısını artırdı.

Özellikle Çinli çip üreticisi CXMT'nin halka arzının ardından hisselerinin ilk işlem gününde yüzde 466 yükselmesi ve 8,6 milyar dolarlık kaynak sağlaması, sektörde rekabetin daha da kızışacağı beklentisini güçlendirdi.

APPLE YENİDEN ZİRVEDE

ABD'de de yapay zekâ odaklı teknoloji hisseleri satış baskısı altında kaldı. Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 5 gerileyince şirketin piyasa değeri 4,83 trilyon dolara düştü.

Aynı dönemde Apple hisseleri yüzde 1,17 yükselirken şirketin piyasa değeri yaklaşık 4,94 trilyon dolara ulaştı. Böylece Apple, Nvidia'yı geride bırakarak yeniden dünyanın en değerli şirketi unvanını aldı.

Piyasa uzmanları, Apple'ın rakiplerine kıyasla daha temkinli yatırım stratejisi izlemesi ve yapay zekâ platformu Apple Intelligence'a kontrollü şekilde yatırım yapmasının yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını değerlendiriyor.

GÖZLER APPLE'IN BİLANÇOSUNDA

Teknoloji hisselerindeki dalgalanmanın ardından yatırımcıların dikkati Apple'ın açıklayacağı finansal sonuçlara çevrildi. Şirketin bilançosu ve yönetimin yapay zekâ stratejisine ilişkin vereceği mesajların teknoloji sektörünün yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.