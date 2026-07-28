Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer süreci devam ederken, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez’in geleceği netleşmeye başladı. İtalyan kulübü Como’nun kadrosuna katmak istediği başarılı savunmacı için teknik direktör Okan Buruk kararlı bir duruş sergiledi.

COMO'DAN SANCHEZ'E TEKLİF

Galatasaray’dan yıllık 4,8 milyon euro kazanan Davinson Sanchez’e, İtalya ekibi Como tarafından yıllık 3,5 milyon Euro garanti ücret önerildi. Ayrıca İtalyan kulübünün bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon Euro'nun üzerine çıkan bir teklif paketi hazırladığı öğrenildi.

BURUK'TAN AYRILIĞA REST

Transfer söylentilerinin ardından teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli stoperin takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığını belirtti. Kolombiyalı oyuncu ile görüşen deneyimli hocanın ''Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gitmeni istemiyorum. Bu sezon sana her zamankinden fazla ihtiyacım olacak'' dediği belirtildi.

ASTRONOMİK TEKLİF GELMEDİKÇE AYRILMAYACAK

Teknik heyetin raporu doğrultusunda Galatasaray yönetimi, Como’dan veya başka bir kulüpten olağanüstü ve çok daha yüksek seviyede bir teklif gelmediği sürece Davinson Sanchez’i satmama kararı aldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda sarı-kırmızılı formayla 45 resmi maçta görev alan Kolombiyalı stoper, savunmadaki kritik müdahalelerinin yanı sıra takımı adına 2 de gol kaydetti.