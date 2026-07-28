Kız kardeşler 40 milyon lira dolandırıldı

Ankara'da iki kız kardeş, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında çıkarılan tutuklama kararının kaldırılması vaadiyle yaklaşık 40 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kız kardeşler Afife Y. ve Fatma Y'nin avukatı Murat Koç'un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, 64 ve 66 yaşındaki Afife Y. ve Fatma Y'nin 26 Mart'ta kendisini başkomiser olarak tanıtan C.A. tarafından arandığı belirtildi.

Dilekçede, şahısların farklı tarihlerde birçok kez Afife Y'yi aradığı, kendilerini emniyet müdürü, savcı ve polis olarak tanıtıp FETÖ'ye yönelik bir soruşturmada yakalanan şahıslar üzerinde kimliklerinin bulunduğu ve haklarında tutuklama kararı çıkartıldığını söyledikleri ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına sahte evrak düzenlenerek Afife Y'ye gönderildiği belirtilen dilekçede, şahısların, FETÖ'ye yönelik gizli bir operasyon düzenlendiğini ve haklarında çıkarılan tutuklama kararının operasyona yardımcı olurlarsa kaldırılacağını söyledikleri iddia edildi.

"Ay yıldız" parolasıyla dolandırdılar

Dilekçede ayrıca "gizli operasyon" adı altında yaklaşık 3 ay süren aramalarla Afife Y. ve Fatma Y'yi dronla izlendiklerini ve başka kişilere bilgi verirlerse suç işlemiş olacaklarını söyleyerek korkuttukları öne sürülen şahısların, kız kardeşlere, banka şubelerinde de örgüt üyelerinin bulunması sebebiyle bankadan altınlarını alarak eve getirmelerini istedikleri belirtildi.

Yaklaşık 40 milyon liralık ziynet eşyasını "mallarınızı devlet güvencesine alalım" diyerek kendilerine teslim edilmesini istedikleri ifade edilen dilekçede, şahısların, teslimat için eve polis yolladıkları ve teslimatı "ay yıldız" parolası kullanılarak yapılacağını söylediği aktarıldı.

Mağdur kardeşlerin beyanına yer verilen dilekçede, Afife Y, şahıslara itiraz etmeye çalıştıklarında tehdit edilerek, tüm tapu ve banka kayıtlarının talep edildiğini belirtti. Afife Y, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan dükkanlarının, FETÖ üyelerini yanıltmak amacıyla hayali satış yapılmak üzere kullanılacağını ve muhataplarının kamu görevlisi olduğu için güvenmeleri gerektiğine ikna edildiklerini, ardından dükkan satışını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Sözde operasyonun gizliliği kullanılarak şahıslar tarafından sindirildiklerini ifade eden Afife Y, en az 7 milyon lira ederindeki dükkanını üzerinde kurulan baskı ve korku neticesinde 3 milyon 600 bin liraya sattığını ve şahısların tapu işlemi sırasında kendisini uzaktan izlediklerini öne sürdü.

Toplam zarar yaklaşık 40 milyon lira

Afife Y, şahısların talebi üzerine satış bedelini 67 bin avro olarak evlerine gelen ve "ay yıldız" parolasını kullanan ikinci bir kişiye teslim ettiğini beyan ederek, gelinen aşamada altınlarını ve parayı geri almayı beklediklerini ancak geri kalan gayrimenkullerinin de şahıslar tarafından satışının talep edilmesi üzerine şüphelenerek, içerisinde bulundukları durumu erkek kardeşine anlattığını ardından emniyete gidip ifade verdiklerini söyledi.

Şahısların kullandığı telefon numaraları, tapu senedi ve kamera kayıtlarının bulunduğu dilekçede, toplam zararın yaklaşık 40 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

Avukat Murat Koç, müvekkillerinin, hileli hareketlerle iradeleri yanıltılıp tüm birikimlerini kaybettiklerini aktararak, şahısların tespit edilmesi ve haklarında, "kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık" ve "korkudan yararlanma" suçlarından kamu davası açılmasını talep etti.

"Kesinlikle adli makamlarla irtibat kurulmalı"

Avukat Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların, emniyet, savcılık gibi kurumların adı kullanılarak yapılan aramalara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Müvekkilleriyle benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların adli makamlara başvurmaktan çekinmemesi gerektiğini söyleyen Koç, "Ne bankadan bankacılık faaliyeti, ne emniyetten ne de savcılık makamından telefon ile adli bir süreç yürütülmemektedir. Bu konuda vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Vatandaşlar, telefon açıp kendisini savcı, polis gibi tanıtan şahıslar karşısında panik yapmamalı, kesinlikle adli makamlarla irtibat kurmalı." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA