Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor

Kaliforniya'daki federal mahkemeye sunulan dava, App Store inceleme sürecinden geçen sahte bir uygulamanın üç kripto para yatırımcısına toplam 1,835 milyon dolarlık Bitcoin kaybettirdiği iddiasına dayanıyor. ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesi'ne başvuran James Ramirez, Christopher Ellis ve Jalen Delgado, Apple'ın App Store'u "güvenli ve güvenilir bir yer" olarak agresif biçimde pazarlamasının tüketicileri iOS ekosistemine ilişkin yanlış bir güven duygusuna sürüklediğini savunuyor.

Davacıların iddiasına göre kullanıcılar, sahte uygulamaya gizli kurtarma ifadelerini girdiğinde dolandırıcılar Bitcoin'leri kendi cüzdanlarına aktardı. Ramirez'in yaklaşık 875 bin dolar, Ellis'in yaklaşık 840 bin dolar, Delgado'nun ise 120 bin dolar kaybettiği belirtiliyor. Kayıplar 2025'in mayıs ve ağustos ayları arasında yaşandı.

SAHTE UYGULAMA GERÇEK CÜZDANI BİREBİR TAKLİT ETTİ

Davanın merkezinde, yaygın kullanılan açık kaynaklı bir Bitcoin cüzdanı olan Sparrow Wallet'ı taklit eden bir uygulama bulunuyor. Gerçek Sparrow Wallet'ın hiçbir zaman bir iOS uygulaması olmadı. Platform yalnızca Windows, macOS ve Linux gibi masaüstü işletim sistemlerinde çalışıyor. Buna karşın sahte bir uygulama Sparrow'un adını, logosunu ve arayüzünü kopyalayarak Apple'ın uygulama mağazasında yer aldı. Bu nedenle birçok kullanıcı uygulamanın gerçek olduğuna inandı. Kurbanlar uygulamayı indirip hassas kurtarma ifadelerini girdiğinde uygulama, anahtarları sessizce dolandırıcıların kontrolündeki cüzdanlara dışa aktardı.

DAVA APPLE'I ÜÇ AYRI GEREKÇEYLE SUÇLUYOR

Dava, Apple'ı üç temel hukuki gerekçeyle hedef alıyor. Davacılara göre Apple, dünya genelinde düzenleyicilere ve mahkemelere iOS uygulama dağıtımı üzerindeki tam kontrolün kullanıcıları kötü amaçlı yazılım ve dolandırıcılıktan koruduğunu savunuyor. Davacılar, şirket kullanıcıları sıkı güvenlik vaadiyle tek bir mağazaya yönlendiriyorsa bariz taklit dolandırıcılıklarını önceden yakalama yükümlülüğünü de üstlendiğini ileri sürüyor. İkinci gerekçe, 54 sayfalık dilekçeye göre Apple'ın App Store'u güvenli bir ortam olarak sunan tanıtım kampanyasının kullanıcıları listelenen uygulamalara bağımsız doğrulama yapmadan güvenmeye yöneltmesine dayanıyor.

Üçüncü gerekçe ise geliştiriciden gelen uyarıların göz ardı edilmesine dayanıyor. Gerçek masaüstü Sparrow Wallet'ın geliştiricisi Craig Raw, Apple'ın uygulama denetimiyle yaşadığı sorunları yıllardır kamuoyuyla paylaşıyor ve sahte benzer uygulamaları defalarca Apple'a bildirdi. Raw, kullanıcıları Sparrow Wallet'ın yalnızca masaüstünde çalıştığı konusunda açıkça uyaran ekran görüntüleri içeren resmi bir yer tutucu uygulama sunmaya çalıştığında, Apple'ın inceleme ekibi kararı geri almadan önce geliştirici hesabını "dürüst olmayan faaliyet" gerekçesiyle kapatma işaretine aldı.

APPLE SAHTE UYGULAMALARI KALDIRDIĞINI AÇIKLADI

Apple konuya ilişkin kamuoyu önünde henüz yorum yapmadı. Şirket, Sparrow Wallet'ı taklit eden uygulamaları kaldırdığını ve bu uygulamalara bağlı geliştirici hesaplarını kapattığını bildirdi. Şirket, geliştiricilerin ve kullanıcıların kurallarını ihlal eden uygulamaları bildirebileceğini, App Store kurallarına uymayan uygulamalara karşı işlem yaptığını vurguladı. Uzmanlar, kullanıcıların bir cüzdan uygulamasını indirmeden önce projenin resmi internet sitesinden yazılımın gerçekten mevcut olup olmadığını doğrulamasını, gizli kurtarma ifadelerini yalnızca kimliğini bağımsız biçimde teyit ettikleri uygulamalara girmesini ve büyük tutarlar yatırmadan önce küçük bir deneme işlemi yapmasını öneriyor.

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