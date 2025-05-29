Türkiye ve Romanya'dan Gençlere Su Tasarrufu Eğitimi

Türkiye ve Romanya ortaklığında yürütülen "İsraf Etme, Tasarruf Yap" projesi, suyun önemini genç nesillere aktarmayı hedefliyor.

Diyarbakır Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Mihriban Tekin ve öğrencileri, 12 öğretmen ve 71 öğrencinin katılımıyla hayata geçirilen projeye öncülük ediyor. Proje kapsamında öğrenciler, su tasarrufunun önemini vurgulamak için kısa filmler çekiyor, broşürler dağıtıyor ve tiyatro gösterileri düzenliyor. Anaokulu öğrencilerine yönelik etkinliklerle küçük yaşlardan itibaren bilinç oluşturmayı amaçlayan ekip, okulda kurdukları stantlarla tüm öğrencilere suyun hayatımızdaki kritik rolünü anlatıyor.

Milli eğitim bünyesinde uluslararası iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, çevre bilincini artırmayı ve kaynakların verimli kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. Öğrencilerin çalışmalarıyla desteklenen proje, hem yerel hem de uluslararası düzeyde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Okul Müdürü Basri Şeker, Twinning projesi kapsamında il milli eğitim müdürlüğü bünyesinde böyle bir proje başlattıklarını ifade etti. Şeker, "Bizim okulumuzda da öğretmen arkadaşlardan edebiyat öğretmenimiz Mihriban hocam böyle bir projeye katılmak istediğini söyledi ve biz de kendisini destekledik. Dünyada suyun tasarrufuyla ilgili bir proje bu projemizde destek verdik ve öğrencilerimizle birlikte böyle bir proje hazırladılar gerçekten proje oldu" dedi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mihriban Tekin, bu projede 12 ortak öğretmen ile çalıştıklarını ifade etti. Tekin, "Bu ortaklardan 2 tanesi Romanya'da yani bu proje Romanya ve Türkiye iş birliği içinde gerçekleşiyor. Türkiye'den de çeşitli bölgelerden ve illerden ortaklarımız var çalışmamız. Çok güzel ilerliyor. Biz bu projede 12 öğretmen 71 tane de öğrenci çalışıyoruz ancak bu konuda sadece proje öğretmen ve öğrencileri ile sınırlı kalmak yerine hepimiz kendi okullarımızdaki öğrencilere yaydık, öğrenci velilerimize ulaşmaya çalıştık. Projemizin broşürleri ya da tasarruf konulu projelerin çıktılarını alıp öğrencilere ulaştırdık. Bir masal yazma çalışmasında bulunduk proje ortaklarıyla birlikte öğrencilerimiz masallarını dijital ortamda hazırladılar, bunların çıktılarını aldık ve komşu okulumuzdaki anaokulu öğrencilerimize bir Hacivat, Karagöz etkinliği ile birlikte onlara anlatmaya çalıştık bu tasarruf bilincini vermeye çalıştık. Bir kısa film çalışmamız oldu bunun adı 'Damladaki Metronom' animasyon 4,5 dakikalık bir kısa film. 7'den 70'e herkese ulaşmaya çalışmak en büyük görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Proje görevli öğrencilerinden Diren Barut, ise "En başta bu kadar kişiye hitap edeceğimizi düşünmemiştim daha sonra Mihriban hocayla etkinliklere katılınca ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrendim. Su tasarrufu ile ilgili suyu açık bırakmasınlar, dikkat etsinler, tam açmasınlar, azar azar kullansınlar. Önce ailemden başladım bu uyarılara sonra arkadaşlarıma ve çevremdeki herkese bu uyarılarda bulundum" şeklinde konuştu.

Okul öğrencilerinden Avşin Çiçek, projenin çok olumlu şeyler kattığını dile getirdi. Çiçek, "Aslında öncesinde bu su tasarrufu hakkındaki düşüncelerim sanki o çeşmeyi açtığımda hep su gelecekmiş gibi hissettim ama Mihriban hocamızın da söylediği gibi bir gün uyandık ve bize sadece 25 litre su verildiğini düşündüğümüzde gerçekten hiçbir ihtiyacımızın ve hiçbir günlük hayatta yaptığımız hiçbir işin bu kadar da kolay olmayacağını ve çok zorlanacağımız ortada ve ayrıca unutmayalım ki her damla su bir umuttur ve bugün yapacağımız en ufak küçücük bir dokunuş yarın çocuklarımıza bırakacağımız bir mirastır" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Ecrin Dönen ise, su israfının bu kadar önemli bir şey olduğunu düşünmediğini söyledi. Dönen, "Çünkü su tasarrufunu gerçekten de geleceğimizi oluşturduğunu düşünmüyordum. Ağaçlar olmadan dört mevsimi de yaşayamayacağız biz tamamen su bizim geleceğimizi oluşturuyor soğuması geleceğimiz de yok olup gidebilir" dedi. - DİYARBAKIR