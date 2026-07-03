Ankaralı tutkun, Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli arabasını yapıyor

Ankara'da yaşayan klasik otomobil tutkunu Reha Altınok, Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli arabasını yaparak yollara çıkarmayı hedefliyor.

Ankara'da yaşayan Reha Altınok, klasik otomobilleri modern teknolojiyle buluşturuyor. Otomobilleri yalnızca bir ulaşım aracı olarak görmeyen Altınok, her klasik aracın ayrı bir hikayesi olduğuna inanıyor. Altınok, uzun çalışmaları sonucunda araçların tarihi dokusunu korurken, güvenlik, konfor ve performans açısından günümüz teknolojisini de projelerine entegre ediyor. Son dönemde üzerinde çalıştığı 1954 model Mercedes otomobili restore ederek (restomod yöntemi) yeniden tasarlayan Altınok, aracın dış görünümünü büyük ölçüde orijinal haliyle korurken, motor, yürüyen aksam ve elektronik sistemlerini modern teknolojilerle yeniledi. Böylece Altınok, geçmişin estetik çizgileri ile günümüz mühendisliğini aynı otomobilde buluşturdu. Son zamanlarda edindiği bilgi ve tecrübeyi yeni nesillere aktarmayı da önemseyen Altınok, klasik otomobil kültürünün yaşatılması için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Her projesinde sabır, emek ve mühendislik anlayışını ön planda tutan Altınok, klasik otomobillerin yalnızca koleksiyon değeri taşıyan araçlar değil, aynı zamanda kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu ifade ediyor. Bunun yanı sıra Altınok, Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli arabasını da yapacak.

"Türkiye'de ve dünyada ses getiren bir projeye imza atıyoruz"

Otomobil tutkunu olmadığını ama son yıllarda ciddi ilgi duyduğunu belirten Altınok, "Otomobil sevdasına sonradan girmiş ama bu işin de en zirvesini yaşamaya çalışan birisiyim. Ekibimle birlikte Türkiye'de ve dünyada ses getiren bir projeye imza atıyoruz. Otomobil işi benim bir hobim falan değil. Bu hobi bende 4 buçuk yıl önce başladı. Ufak bir Diecast model araba hediyesi aldım. Daha sonra onlardan bir koleksiyon yapmaya başladım. Sonrasında bir tane 1964 model Chevrolet aldım. Daha sonra ise bu araba işini çok sevmeye başladım. Otomobilden anlamazken birinci, ikinci, üçüncü arabaları aldım. Bu sayede de oto sanayi çevresinde ciddi bir ekip oluştu. Başta ne kadar kötü insanlarla tanışmış olsak da sağlam boyacılarla, kaportacılarla, elektrikçilerle, mekanikçilerle çalışıyorum" diye konuştu.

"Bu iş sadece kendimi tatmin etmek adına yapmış olduğum bir şey"

Klasik otomobilleri modern dokunuşlarla farklı bir boyuta taşıdığını dile getiren Altınok, "Bu iş sadece kendimi tatmin etmek adına yapmış olduğum bir şeydir. Bir imza ve eser bırakmak istiyoruz. Türkiye'de custom (kişiye özel araba yapmak) işi çok kabul edilen bir iş değil. Bizim böyle bir kültürümüz yok. Bu Amerika'da ve Avrupa'da çok daha fazla popüler olan bir şey. Restomod (restore etmek) da bunun başka bir akımıdır. Diyelim ki siz 1965 model Mustang aldınız, bazı değişiklikler yaptınız. Bu custom oluyor. Fakat 1965 model Mustang'i alıp da günümüz teknolojisine uyarlamaya başladığınız an o da restomod oluyor. Restomod başka bir kültür. Bu da yine Avrupa'da ve Amerika'da çok ciddi popüler olan bir şey. Türkiye'de bunun değeri pek anlaşılmıyor" şeklinde konuştu.

"Benim hayallerim çok"

Hayallerinin asla tükenmediğini ve bu işin de zamanında kendisi için bir hayal olduğunu ifade eden Altınok, "Benim hayallerim çok. Bu iş de bir hayaldi. Biz projeye başladığımızda 'Bu tipte bir araba yapacağız' ama içerisinde yapay zekayı koyacağımızı, bu kadar fazla bilgisayar ve donanım kuracağımızı hayal etmiyorduk. Şu an böyle bir platform yok. Şu anda ben hayallerimden 10-20 kat fazlasını yaşıyorum. Bu kadarını beklemiyorduk. İnsanlar hayalleri için yaşar ve inşallah Türkiye'den de bir otomobil markası çıkartmak gibi bir hayalim var" ifadelerini kullandı.

"Bu yapay zeka, öğrenebilir bir yapay zeka"

Bu projenin dünyada büyük ses getirdiğini söyleyen Altınok, "Bu yapay zeka öğrenebilir bir yapay zeka. Bu arada bunu diğer lüks araçlar ile karıştırmıyorum. Onlarda sesli komut var. Bu yapay zeka; entegrasyonları, yazılımları ve kodlamaları yapılıyor. Dilediğiniz her şeyi yapabiliyor. O da zaten bu ekibin bir parçası olacak. 1-2 haftaya kadar da işletmeye alacağız. Artık bizimle birlikte garajda projenin yapılma aşamalarına dair olacak. Arabayı çalıştırmaktan tutun, camları indirmeye kadar istediğimiz her şeyi yapabilecek. Bu projeyi diğer otomobil custom firmaları da takip ediyor. Dünyanın en büyük otomobil kanalları videolarımı istiyor" dedi.

"Projemizin adı Yula"

Projede en zorlandığı kısmın bu işi küçümseyen insanların yorumları olduğunu aktaran Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni en çok zorlayan şey dalga geçen insanlardır. Gerçekten bu işin içerisinde tek kabullenemediğim kısım bu oldu. Yüz binlerce insan şu anda bu projeyi takip ediyor ve destek veriyor. Sizi aşağı çekmek isteyen, küçümseyen, dalga geçen, çamur atan insanlar da var. Projeyi yapmakta en zor kısım, o insanların bu tavırlarına katlanmak oldu. Hiçbir şekilde hayallerinizden vazgeçmeyin ve peşinden koşun. Bahsettiğimiz projemizin adı da Yula." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı