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Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti Haber Videosunu İzle
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti
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Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde, felsefe bölümünden mezun olan bir öğrencinin sahnedeki protestosu gergin anlara sahne oldu. Diplomasını takdim eden akademisyene eliyle "dur" işareti yaparak fotoğraf çektirmeyi reddeden genç ile diplomayı bırakmak istemeyen akademisyen arasında sahnede kısa süreli bir tartışma yaşandı.

  • Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde bir öğrenci, diplomasını alırken akademisyene sırtını dönerek protesto etti.
  • Öğrenci, akademisyenin elinden diplomayı çekerek aldı ve sahnede kısa süreli gerginlik yaşandı.
  • Salonda protestoya alkış ve yuhalama sesleri yükseldi.

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreni, ilginç bir protestoya sahne oldu. Felsefe bölümünü onur derecesiyle bitiren bir öğrencinin sahneye çıkmasıyla birlikte salonda tansiyon bir anda yükseldi.

Törene katılanların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, cübbesiyle sahneye gelen öğrencinin, diplomasını vermek üzere bekleyen akademisyene yaklaşırken eliyle bir "reddetme/dur" işareti yaptığı görülüyor. Protestosunu beden diliyle sürdüren mezun, diplomayı alırken geleneksel mezuniyet pozunu vermeyi reddederek sırtını akademisyene döndü.

AKADEMİSYEN DİPLOMAYI BIRAKMAK İSTEMEDİ

Öğrencinin bu protest tavrı karşısında şaşkınlık yaşayan akademisyen, elindeki diploma dosyasını bir süre bırakmak istemedi. Sahnede yüz binlerin izlediği o kısa anlarda, ikili arasında gergin bir sözlü diyalog yaşandığı kameralara yansıdı. Öğrenci daha sonra diplomayı akademisyenin elinden çekerek aldı, salondakilere selam verdi ve sahneden ayrıldı.

SALONDA GERGİN ANLAR

Sahnede yaşanan bu gergin dakikalara salonun tepkisi de gecikmedi. Öğrencinin protestosu sırasında salonda bulunan bazı katılımcıların alkışlarla destek verdiği, bir yandan da çok yoğun bir yuhalama sesinin yükseldiği duyuldu.

Uzun bir süredir yönetimsel değişiklikler, rektör atamaları ve akademik kadro tartışmaları nedeniyle çeşitli eylemlere sahne olan Boğaziçi Üniversitesi'nde, öğrencilerin tepkilerini mezuniyet törenine taşıması kampüsteki soğuk rüzgarların henüz dinmediğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin Ayaydin:

olabilir, o hocayla fotograf cektirmek istemeyebilir. Hocaninda olgunluk gosterip, tamam kardesim cektirmiceksen al diplomani, siradaki... demesi lazim... Cok abartacak cocuga diplomasini vermemek icin diplomayi birakmamak gibi bir durum olmamasi lazim...

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