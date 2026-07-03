TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası
Endonezya'nın Açe bölgesinde TikTok canlı yayını sırasında öpüşen evli olmayan genç çift, İslam hukukunu ihlal ettikleri gerekçesiyle Şeriat Mahkemesi tarafından suçlu bulundu. Çift, yaklaşık 100 kişinin izlediği infazda 21'er kez kırbaçlanırken, olayın ardından başlatılan süreçte gözaltına alındıkları ve yargılandıkları belirtildi.
- Endonezya'nın Açe bölgesinde evli olmayan bir çift, TikTok canlı yayınında öpüştükleri için Şeriat Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.
- Çiftin her birine rattan sopayla 21 kırbaç cezası verildi ve ceza halka açık alanda infaz edildi.
- Açe, Endonezya'da İslam hukukunun uygulandığı tek bölgedir; bu yetki 2006 yılında barış anlaşması kapsamında verilmiştir.
Endonezya'nın İslam hukukunu uygulayan tek bölgesi olan Açe'de yaşayan 22 yaşındaki erkek ile 25 yaşındaki kadın, TikTok canlı yayını sırasında öpüştükleri gerekçesiyle yargılandı.
The Guardian'ın haberine göre, Şeriat Mahkemesi, evli olmayan çifti İslam hukukunu ihlal ettikleri gerekçesiyle suçlu bularak her birine rattan sopayla 21 kırbaç cezası verdi.
HALKIN GÖZÜ ÖNÜNDE KIRBAÇLANDILAR
Mahkeme kararının ardından çift, halka açık alanda gerçekleştirilen infazda 21'er kez kırbaçlandı. Cezanın infazını yaklaşık 100 kişi izledi.
Çift, 27 Şubat'ta Banda Aceh kentinde bir otomobilde öpüştükleri anları TikTok üzerinden canlı yayınlamalarının ardından görüntülerin yetkililere ihbar edilmesi üzerine nisan ayında gözaltına alınmıştı.
ENDONEZYA'DA ŞERİAT UYGULAYAN TEK BÖLGE
Açe, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Endonezya'da İslam hukukunun uygulandığı tek bölge olma özelliğini taşıyor. Ülkenin laik merkezi hükümeti, ayrılıkçı çatışmaları sona erdiren barış anlaşmasının bir parçası olarak 2006 yılında bölgeye dini hukuku uygulama yetkisi vermişti.