Sevinç çığlıklarıyla karşıladılar! İşte Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluştuğu anlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle bir araya geldiği görüntüleri paylaştı.

OKYANUSA İNİŞ YAPTILAR

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, içinde bulundukları Dragon kapsülüyle birlikte dünyaya iniş yapmıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınarak Houston'a getirildi.

YAKINLARIYLA HASRET GİDERDİ

Burada dünyaya uyum süreci çerçevesinde dinlenmeye alınan Gezeravcı, ailesiyle bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından paylaşılan görüntülerde Gezeravcı'nın sevinç çığlıklarıyla karşılandığı, ailesi ve yakınlarıyla sarılarak hasret giderdiği görüldü.

1 HAFTA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Öte yandan; TÜBİTAK UZAY Proje Yöneticisi Ataş, Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüne ilişkin süreci değerlendirerek, "Astronotların standart olarak bir hafta gözlem altında tutulması ve adaptasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor" dedi.

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