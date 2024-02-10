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Sevinç çığlıklarıyla karşıladılar! İşte Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluştuğu anlar

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21 gün sonra Dünya'ya dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ailesiyle bir araya geldi. Sevinç çığlıkları ile karşılanan, anne ve babasıyla hasret gideren Gezeravcı adaptasyon sürecinde bir hafta gözlem altında tutulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle bir araya geldiği görüntüleri paylaştı.

OKYANUSA İNİŞ YAPTILAR

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, içinde bulundukları Dragon kapsülüyle birlikte dünyaya iniş yapmıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınarak Houston'a getirildi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluşması

YAKINLARIYLA HASRET GİDERDİ

Burada dünyaya uyum süreci çerçevesinde dinlenmeye alınan Gezeravcı, ailesiyle bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından paylaşılan görüntülerde Gezeravcı'nın sevinç çığlıklarıyla karşılandığı, ailesi ve yakınlarıyla sarılarak hasret giderdiği görüldü.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluşması

1 HAFTA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Öte yandan; TÜBİTAK UZAY Proje Yöneticisi Ataş, Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüne ilişkin süreci değerlendirerek, "Astronotların standart olarak bir hafta gözlem altında tutulması ve adaptasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor" dedi.

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluşması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (12)

Mark Kolçak:

Çok güzel bir habere benziyor. Umarım herkes kabul ederki Kainat şans eseri var olmuşdur ve huzurluca hiçliğe dönmesi lazımdır.

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Mehmet Gazanfer:

evet malımızda geldi

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10 Kaplan:

Hiç bir anlamı yok sozlerinin

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I Bor :

Ula Mark'mısın nesin her şeytani yazılarda sen varsın ha

yanıt1
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Gokay Ergul:

Halkın parasıyla turist yolladık uzaya yazık verilen 55 milyon dolara yazık

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anti mizantropist:

Çekimler yorucu tabi; önce sinema eğitimi tiyatro eğitimi vs. stüdyoda serindir çekimler falan bayağı yoruldu arkadaş 50 milyon dolar sonuçta... bir hafta takibe alsınlar NASA uzay yalanı çekim stüdyolarında yorulmuştur garibim.

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Gokay Ergul:

Halkın parasıyla uzaya turist yolladık ve ben paraya yazık 55 milyon dolar

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Mark Kolçak:

Türkiye'de 87 milyon insan varmış. Her birisi sadece 1 dolar vermiş olsaydı.. 87 milyon dolar ederdi. Yani demekki her bir Türk vatandaşı 1 dolar bile harcamış sayılmıyor. Ancak tabi önemli konu.. Kainat'ın ŞANS ESERİ var olmuş olduğunu ve HUZURLUCA hiçliğe dönmesi gerektiğini söylemek ve yaymakdır. Türkiye'ye kayıt olmalı bu hedef yani amaç. Yani hiçliğe huzurluca dönüş.

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anti mizantropist:

Alper havaya, mikrofon dünyaya; yazık yazık bu millet bunu hakketmiyordu.

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Mark Kolçak:

Milletimiz çok iyidir. Çok eminimki bir gün Kainat'ın şans eseri var olmuş olduğunu ve huzurluca hiçliğe dönmesi gerektiğini söyleyecekler ve tüm Türkiye'nin topraklarına bu hedef'i yani amacı yani hikayeyi KAYIT edecekler. Böylelik ile hepimiz huzur içinde hiçliğe dönebileceğiz olacak. Yani herhangi bir savaş filan olmadan. Kazalar filan olmadan. ve saire..

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