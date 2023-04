Türkiye İşçi Partisi Eskişehir Milletvekili Adaylarını Tanıttı

MELTEM KARAKAŞ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Eskişehir İl Örgütü, milletvekili adaylarını düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Eskişehir birinci sıra milletvekili adayı Gökay Başar, "Bu bozulan düzenden, bu rant siyasetinden gerçekten bıktık. Bu düzenden kurtulmak istiyoruz. Ben halkın sesi olarak sizleri Meclis'te temsil etmek istiyorum. Sizler de geldin halkın sesine kulak verin" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Eskişehir İl Örgütü, Eskişehir milletvekili adaylarının tanıtımı için basın toplantısı düzenledi. Eskişehir'de gitmedikleri sokak ve esnaf bırakmayacaklarını belirten partili Ayşegül Yüksel şöyle konuştu:

"GİTMEDİĞİMİZ SOKAK KALMAYACAK"

"TİP saray iktidarının baskısından ve zulmünden nefes alamayan tüm ezilenlerin sesi, soluğu olma iddiasıyla yola çıktı. Bu bilinç ve sorumlulukla milletvekili adaylarımız da bu mücadelede ben de varım dedi. Bu mücadelede ben de varım diyen milletvekili adaylarımız bu bilinçle bundan sonra seçim çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz. Biz bir söz verdik seçim çalışmalarına başlarken; Eskişehir'de Türkiye İşçi Partisi olarak gitmediğimiz sokak, girmediğimiz esnaf dükkanı, selam vermediğimiz depremden zarar gören yurttaş olmayacak dedik."

"BU DÜZENDEN KURTULMAK İSTİYORUZ"

TİP 1'inci sıra milletvekili adayı Gökay Başar şunları söyledi:

"30 yaşındayım. Eskişehir'de moto kurye emekçisi olarak 10 yıldır çalışıyorum. 17 yıldır Eskişehir'deyim. Aslen İzmirliyim ama bu şehrin ekmeğini, suyunu içiyorum. Yıllardır Eskişehir'de tüm kuryeler özelinde olmak üzere işçi sınıfı adına mücadele vermekteyim. Türkiye İşçi Partisi ile tanışma da şu şekilde oldu; ben sokaklarda umutsuz bir şekilde yürürken Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye'de halkın sesi olduğuna şahit oldum. Özellikle deprem bölgesine gönüllü olarak gidince orada gördüklerim, yaşadıklarım Türkiye İşçi Partisi'ne katılmama vesile olmuş oldu. Buradan Eskişehir'deki halka seslenmek istiyorum. Bu bozulan düzenden, bu rant siyasetinden gerçekten bıktık. Bu düzenden kurtulmak istiyoruz. Ben halkın sesi olarak sizleri mecliste temsil etmek istiyorum. Sizler de geldin halkın sesine kulak verin."

"ESKİŞEHİR HALKININ DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

İkinci sıra milletvekili adayı olan Avukat Fatma Girgin ise şunları söyledi:

"Avukatım, Eskişehirliyim. 10 yıldan bu yana Eskişehir'de serbest avukatlık yapıyorum. Eskişehir'de kadın hakları, insan hakları, düşünce özgürlüğü alanlarında eskiden bu yana çalışmaktayım. 20 yıllık AKP iktidarıyla birlikte sesi kısılan, yok sayılan kadınların, LGBT artıların, gençlerin sesini meclise taşıma iddiasıyla bu yola çıktık. Bize hiçbir şey vaat etmeyen, gelecek umutlarımızı çalan, kadınların yaşamlarını, canlarını ittifak malzemesi yapanlara karşı aday olmaya karar verdim. Yine meclisten bu mücadelemizi de toplumun her kesiminde, iş yerlerinde, evlerde, sokaklarda yürütülen mücadeleyi yükselen sesi Meclis'e taşıma iddiasıyla bu yola çıktık. Bize 20 yıllık bu zulmü reva görenlerden hesap sormak amacıyla yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte de tüm Eskişehir halkının desteklerini bekliyoruz."

3'üncü sıra milletvekili adayı Ayhan Kaya, "1970 Eskişehir doğumluyum. 2 kızım var. 1986 yılından beri işçi olarak çalışmaktayım. İşçilerin sorunlarını en iyi Meclis çözer. Türkiye İşçi Partisi olarak da biz bu sorunları çözmek için mecliste yer almak istedik. Bugüne kadar hiçbir düzen partisi bu konuda herhangi bir çalışma yapmadı. 1986 yılında hangi sorunlar var bunlar artarak devam etti. Umarım bundan sonra bu sorunları çözeriz" dedi.

"ADIM ADIM ÇALIŞIYORUZ"

5'üncü sıra milletvekili adayı olan Bedi Uygar Uğurlu, "22 yaşındayım. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisiyim. Ben de part time çalışıyorum birçok arkadaşımız gibi. Yıllardır örgütlü mücadeledeyim. Bunu da Türkiye İşçi Partisi ile taçlandırmak istedim. Halktan, işçiden, emekçiden, öğrenciden, kadından, Alevilerden, Kürtlerden, tüm toplumsal kesimlerin çektiği acılara son vermek, hesap sormak için buradayım. Sokakta, sahada adım adım çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Eskişehir'den bir tane vekil çıkartıp Eskişehir'in makus talihini değiştirmek istiyoruz. Her konuda değişimden yanayız" diye konuştu.

"ESKİŞEHİR'DE BİZİM HEDEFİMİZ BİR VEKİL"

6'ncı sıra milletvekili adayı olan Yalçın Komşu ise şunları söyledi:

"Bizlerin odak noktası, birinci hedefi mevcut iktidarı sonlandırmak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak ve onun ötesinde TİP'in de kendisine has hedefleri olan Meclis'te grup kurmak, Eskişehir'de bir milletvekili çıkarmak ve bundan sonraki iktidar kim olursa olsun Meclis'te bir ana muhalefet görevi yaparak sürekli Türkiye'deki hakları gasp edilmiş olan her kesimin, kısıtlanmış insanlar gibi birçok konuda haklarını savunmak için Türkiye İşçi Partisi iddialı bir seçime giriyor şu an. Eskişehir'de bizim hedefimiz bir vekil. Yani Eskişehir'in en genç adayı Gökay Başar'ı Meclis'e götürmek. Çankaya'ya Sayın Kılıçdaroğlu, TBMM'ye TİP ve Eskişehir'e genç emekçi kardeşimiz Gökay Başar çok yakışacak."

4'üncü sıradan milletvekili adayı olan üniversite öğrencisi Aslıhan Tere, şehir dışında olduğu için toplantıya katılamadı.