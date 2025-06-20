Türkiye-Azerbaycan Kimya Olimpiyatları Milli Takım Kampları Atatürk Üniversitesinde Başladı

TÜBİTAK BİDEB (Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) desteğiyle düzenlenen Türkiye- Azerbaycan Kimya Olimpiyatları Milli Takım Kampları, 5 Temmuz'a kadar Atatürk Üniversitesinde devam edecek. İki ülkenin seçkin genç bilim insanlarının katıldığı kamplar, üniversitenin Fen Fakültesi Kimya Bölümü ile Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün " Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir" sözüyle temelleri atılan ve Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" anlayışıyla perçinlenen kardeşlik bağı, Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bilimsel bir iş birliğine dönüştü.

Azerbaycan Kimya Takımı, kamp sürecinde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Fen Fakültesi Kimya Bölümünden Prof. Dr. Arif Daştan ile DAYTAM Müdürü Doç. Dr. Bilal Nişancı da hazır bulundu.

"Kardeşlik Bağı, Bilimsel Düzlemde de Somut Adımlarla Pekiştiriliyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, iki kardeş ülke arasında bilimsel ve kültürel bağların güçlenmesinden mutluluk duyduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye ile Azerbaycan arasında var olan sarsılmaz kardeşlik bağı, artık sadece kültürel ve siyasal değil; bilimsel düzlemde de somut adımlarla pekiştiriliyor. Atatürk Üniversitesi olarak böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Gençlerimiz burada sadece olimpiyatlara hazırlanmakla kalmıyor, aynı zamanda birbirlerini daha yakından tanıyarak birliğimizi daha da güçlendiriyorlar. Temennimiz, bu birlikteliğin daim olması ve başarılarla taçlanmasıdır. Her iki takımımıza da yarışmalar öncesinde başarılar diliyorum. Dubai'den madalya haberleriyle döneceklerine inancım tam."

Kamp süreci boyunca yoğun bir hazırlık programı yürüten öğrenciler, teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra, laboratuvar çalışmalarıyla da olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanıyor. 5 Temmuz tarihinde tamamlanacak kampın ardından, Türkiye ve Azerbaycan Kimya Olimpiyat takımları birlikte Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai kentinde gerçekleştirilecek uluslararası yarışmalara katılmak üzere yola çıkacak.

Atatürk Üniversitesinin bilimsel ve uluslararası iş birliklerine sunduğu katkı, Türkiye'nin yükseköğretimde bölgesel liderliğini pekiştirirken; dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile olan ilişkilerin gelecekte daha da derinleşmesine vesile olmayı sürdürüyor. - ERZURUM