Türkiye 81 İl'de Modern Sığınaklar İnşa Edecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Akademisi'nin raporu sonrası 81 ile inşa edilecek sığınaklar hakkında açıklamalarda bulunan Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Berat Akıncı, "Sığınakların inşasına başlanılması çok kritik bir zamanda hayata geçiriliyor. Bunun altında MİT Akademisi'nin raporu yatıyor" dedi.

Orta Doğu'da son yaşanan savaş ve gerilimler sırasında MİT Akademisi'nin hazırladığı raporlar doğrultusunda TOKİ, çalışmalara başladı. Türkiye'nin sığınak altyapısı tehditlere uygun hale getirilecek. TOKİ 81 ilde modern sığınaklar inşa edecek.

Konuyla ilgili Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Akıncı, Türkiye'nin dört bir yanının ateş çemberi içerisinde olduğunu belirterek, "Sığınakların inşasına başlanılması çok kritik bir zamanda hayata geçiriliyor. Bunun altında MİT Akademisi'nin raporu yatıyor. Türkiye'nin maalesef dört bir tarafı ateş çemberi. Ukrayna-Rusya savaşı da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki savaşları da hepimiz görüyoruz. Topyekun bunu düşündüğümüzde Türkiye'de sığınakların ne kadar elzem olduğunu fark ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sığınaklarımızı çeşitlendirip, detaylandırmamız gerek"

Türkiye'deki mevcut sığınakların da günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğine atıfta bulunan Doç. Dr. Akıncı, "Etrafımız ateş çemberi ve bu ateşin Türkiye'ye sıçrama ihtimalini göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye gibi büyük ülkelerin bu tür planlamaları yapıyor olması gerekiyor. Tabii ki mevcut sığınaklar vardır ama bunların yeniden gözden geçirilip günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Savaş teknolojileri her geçen gün gelişiyor ve bizim sığınaklarımızı çeşitlendirip, detaylandırmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Bu artık bir devlet politikası"

TOKİ'nin yaptığı inşaatların asrın deprem felaketiyle birlikte öneminin bir kez daha ortaya çıktığını, sığınak projesinin de altından kalkabileceğini vurgulayan Akıncı, şunları söyledi:

"MİT Akademisi dönem dönem böyle raporlamalar yapıyor. Bu raporlamalar çok önemli. TOKİ çok büyük, devasa inşaatlar yapıyor. TOKİ, hem bilgi hem de tecrübe anlamında bunu yapabilecek nitelikte. Bu artık bir devlet politikası olarak bir an önce projelendirilip savaş durumunda insanların hemen gidebileceği, sığınabileceği yerlerin olması oldukça önemli. Kabine toplantısında bölgemizin içerisinde bulunduğu durum değerlendirildi ve ben bu kararı yerinde bir karar olarak değerlendiriyorum." - ADANA