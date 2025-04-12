Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu
Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı

Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı
Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Personelin maaşını ödeyemiyor! Gerekçe SMS ile bildirildi

Türk Kızılay Erzurum Engelliler Meclisi'nden Polis Haftası Ziyareti

Türk Kızılay Erzurum Engelliler Meclisi'nden Polis Haftası Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Erzurum Engelliler Meclisi, Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gürcükapı Polis Merkezini ziyaret ederek polis memurlarının gününü kutladı. Meclis Başkanı Abdullah Keleşoğlu, polis teşkilatının 180. yıl dönümünü kutlayarak, polislerin fedakarlıklarına teşekkür etti. Ziyaret sırasında polis merkezine pasta ikram edildi.

Türk Kızılay Erzurum Engelliler Meclisi, Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde, Gürcükapı Polis Merkezini ziyaret etti, çalışan memurların gününü kutladı.

Türk Kızılayı Erzurum Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, 10 Nisan 1845 yılında polis nizamnamesinin yayımlanmasıyla Türk Polis teşkilatının kurulduğunu ifade ederek; "180 yıldır vatan topraklarındaki asayişin berkemal olması adına cansiperane çalışıp vazifelerini yapmaktadırlar. Kar kış, sıcak soğuk, yağmur çamur, demeden gerek vatan müdafaası gerekse asayişle ilgili mevzularda fedakarlıklarını ve sadakatlerini her görev başlangıcında ispat etme kabiliyet ve kararlılığına sahip olan polisimizin her zaman yanında olacağız" dedi.

Türk Kızılay Erzurum Engelliler Meclisi, Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü münasebetiyle Türk Kızılayı adına yaptırdıkları pastayı Gürcükapı Polis Merkezine götürerek polis günü ve haftasının anısına yaş pastayı keserek polislere ikram ettiler. Gürcükapı Polis Merkezi Başkomiseri Nizam Güneş'de Türk Kızılayı Erzurum Engelliler Meclisinin bu güzel jestine çok duygulandıklarını ifade ederek Türk Milletinin her zaman emrinde olduklarını ifade ettiler.

Meclis Başkanı Abdullah Keleşoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Erzurum İl Emniyet Müdürümüz Kadir Yırtar'ı da ziyaret etti - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.