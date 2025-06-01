Türk Kızılay, 2025 Kurban Bayramı'nda Dünyanın Dört Bir Yanında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek

Türk Kızılay, 2025 Kurban Bayramı kapsamında başta Türkiye ve Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

Türk Kızılay, 2025 Kurban Bayramı kapsamında, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofralarını bereketlendirecek. Özellikle savaş, açlık, kıtlık ve doğal afetlerle mücadele eden bölgelerde vekaletle kurban kesim faaliyetleri gerçekleştirecek olan Kızılay, bağışçıların emanet ettiği kurban hisselerini titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kesilen kurbanların etleri, bölge şartları gözetilerek hızlı ve güvenilir bir şekilde dağıtılarak ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincini yaşamalarına imkan tanınacak. Kızılay, 2025 yılında Balkanlar'da Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Kosova; Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan ve Moğolistan; Ortadoğu'da Irak, Suriye, Yemen ve Gazze gibi insani yardımın kritik önemde olduğu bölgelere ulaşacak.

Afrika'daki insani krizler Türk Kızılay'ın odağında

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Afrika'nın birçok bölgesi çatışmalar, kuraklık ve göç hareketleri nedeniyle ağır insani krizlerle mücadele ediyor. Türk Kızılay, bu doğrultuda Afrika'daki faaliyetlerini artırarak çok sayıda ihtiyaç sahibine kurban yardımıyla destek olmayı amaçlıyor. Afrika özelindeki kurban organizasyonu kapsamında Sudan, Çad, Somali, Nijer başta olmak üzere Burkina Faso, Etiyopya, Gine, Kamerun, Kenya, Tanzanya ve Uganda gibi toplam 11 ülkede faaliyetler gerçekleştirilecek. Türk Kızılay, bu ülkelerde kesilen kurbanların etlerini doğrudan ailelere ulaştırarak bayram sevincini paylaşacak.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Türk Kızılay olarak, Kurban Bayramı'nın dayanışma ruhunu dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyoruz. Özellikle Afrika'da insani krizlerin yaşandığı bölgelerde yürüttüğümüz çalışmalarla ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Afrika'nın birçok ülkesinde milyonlarca insan açlık, kuraklık ve çatışmalar nedeniyle çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bağışçılarımızın desteğiyle Afrika başta olmak üzere, yurt dışındaki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Türk Kızılay 2025 yılı vekalet bedellerini yurt dışında 5 bin 250 lira, yurt içinde ise 13 bin 250 lira olarak belirledi. Yurt dışından bağış yapmak isteyenler Türkiye ve Gazze/Filistin için 350 dolar veya 305 Euro, diğer ülkeler için ise 140 dolar veya 125 Euro ödeyerek vekalet verebilecek. Vekaletlerini vermek isteyen vatandaşlar, kurumun resmi internet sitesi 'www.kizilay.org.tr' üzerinden, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması aracılığıyla, tüm banka şubelerindeki Kızılay bağış hesaplarından, FAST/EFT/Havale yöntemleriyle veya 168 (yurt içi) ve +90 212 390 38 00 (yurt dışı) numaralı ücretsiz danışma hattından vekaletlerini iletebilecek. - ANKARA