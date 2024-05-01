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TÜRK-İŞ ve bağlı sendikalar 1 Mayıs'ta bir araya geldi

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve bağlı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Arif Nihat Asya Parkı'nda bir araya geldi. Türk İş Adana Temsilcisi Edip Günnar, emekçilerin haklarının haykırılması, vergide adaletin sağlanması ve özgürce örgütlenme imkanının verilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(ADANA)- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve bağlı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Arif Nihat Asya Parkı'nda bir araya geldi. Türk İş Adana Temsilcisi Edip Günnar, "Bugün 81 vilayette Türk- İş olarak haklarımızı haykırma günüdür. Bugün biz emekçilerin günün şartlarına uygun eşit ve adil olarak uygulanması ve vergide adaletin sağlanmasını, özgürce örgütlenmemize imkan verilmesini, birlik beraberlik ve dayanışma içinde mücadelemizi sürdüreceğimizi meydanlarda bir kez daha haykıracağız" dedi.

Adana'da TÜRK-İŞ ve bağlı sendikalar, dernekler ve vatandaşlar 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Arif Nihat Asya Parkı'nda bir araya geldi. Alanda, 'yaşasın işçi bayramı', 'direne direne kazanacağız' sloganları attı.

"SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Burada açıklama yapan Türk İş Adana Temsilcisi Edip Günnar, şunları söyledi:

"Bugün 1 Mayıs... Bugün burada 1 Mayıs bayramını kutlamak hem de emeğin, alın terinin barışın ve demokrasinin güvenli gelecek için dayanışmanın yardımlaşmanın günüdür. Bugün 81 vilayette Türk- İş olarak haklarımızı haykırma günümüzdür. Bugün biz emekçilerin günün şartlarına uygun eşit ve adil olarak uygulanmasını ve vergide adaletin sağlanmasını, özgürce örgütlenmemize imkan verilmesini tüm haklarımızın korunup geliştirilmesini, gelişen üretim teknolojilere uyum sağlayacak işçi eğitimlerinin yapılmasını, iş sağlığının ve güvenli şartlara uygun çalışma koşullları oluşturulmasını, birlik beraberlik ve dayanışma içinde mücadelemizi sürdüreceğimizi meydanlarda bir kez daha haykıracağız. Türkiye'de ekonomik sıkıntıya bağlı olarak yüksek oranda enflasyonla mücadeleye sağlanan ücret artışlarına rağmen işçilerimizi geçim sıkıntısına sokmuştur. Adil olmayan vergi sistemimize bağlı, ücretlerden yüksek oranda vergi kesilmesiyle işçi ocak ayında aldığı ücreti yılın yarısı olduğunda alamamaktadır. Ücretlere uygulanan düşük vergi dilimlerinin yarattığı bu uygulama, işçinin örgütlü olmadığı iş yerlerinde ücretlerin düşük gösterilmesine işçinin SSK hakkını kaybetmesine göze alarak kayıt dışı çalışmayı teşvik etmesine ülkemiz önemli miktarda vergi kaybına yol açılmaktadır. Yapılan tüm mücadeleye rağmen örgütlenmenin önü kesilerek kaçak işçi çalıştırılması kolaylaştırılmıştır. Tüm sorunları iktidar ve muhalefet partilerle paylaşıyoruz ve sorunlara çözüm getirilmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

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