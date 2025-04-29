Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: "Türkçe varsa, Türkçe konuşulan her yerde Türk kültürü yaşar"

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, "Türkçe varsa, Türkçe konuşulan her yerde Türk kültürü yaşar; Türk kültürü yaşadıkça Türk milleti var olur" dedi.

AESEB ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 25-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da bir dizi istişarede bulundu.

Kuzey Makedonya'da ilk olarak Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü ziyaret eden Geylan, öğretim üyeleri ile bir araya geldi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Geylan, Türk Eğitim-Sen'in ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği olarak meslektaşlarının her daim yanlarında olacaklarını ifade ederek, "Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Emin, Kuzey Makedonya'daki Türkçe eğitim ve Türkçe öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili detaylı ve doyurucu bilgiler verdi. Hiç şüphesiz Kuzey Makedonya'daki Türk varlığının korunması anlamında Türkçe'nin yaygınlaştırılması en önemli husustur. Bu anlamda Osman hocamın ve meslektaşlarımızın kaygılı gayretlerinden ziyadesiyle memnun oldum. Türk Eğitim Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği olarak soydaş meslektaşlarımızın her daim yanlarında olacağımızı ifade ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Geylan Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisini ziyaret etti"

Geylan, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'u ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Makedonya Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel de yer aldı. Geylan, "Kuzey Makedonyalı soydaşlarımızın eğitim sürecine dair önemli destek ve duyarlılığına şahit olduğum sayın Büyükelçime milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kuzey Makedonya'da ayrıca Türkçe yayın yapan Yeni Balkan Gazetesi'ni de ziyaret eden Geylan, ziyarette gazetenin sahibi ve yayın yönetmeni Sayın Mürtaza Sulooca tarafından gazetenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Geylan ziyarette şu ifadelere yer verdi:

"Dijital platformlardaki yayınlarıyla hem Kuzey Makedonya'da hem de dünyanın dört bir yanında seslerini duyurduklarını ifade eden Mürtaza bey, ayrıca yayınlamış oldukları kitaplar ve çocuklar için çıkardıkları Bahçe dergisiyle soydaş çocuklarımızın eğitimine büyük destek sunduklarını belirtti. Kısıtlı imkanlarla büyük ve milli bir hizmeti yürüten Yeni Balkan gazete ve yayınevinin tüm emektarlarını kutluyor ve teşekkür ediyorum."

Geylan, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği, Türk Eğitim Sen ve Kuzey Makedonya Türk Öğretmenler Derneği işbirliğiyle düzenlenen 'Güncel Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Sistemi Çalıştayı ve Hizmet İçi Eğitim Programı'na da katıldı. programda Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Makedonya Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel, Kuzey Makedonya Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Vildan Daut, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can ve Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcımız Cengiz Kocakaplan da yer aldı.

"Bir milletin ruhunu yoğuran en kudretli güç eğitimdir"

Açılış oturumunda bir konuşma yapan UAESEB ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, bir milletin ruhunu yoğuran en kudretli gücün eğitim olduğuna dikkat çekerek, "Dünyanın hızla değiştiği bir çağda, eğitimle değişime yön vermek bir zorunluluktur. Günümüz dünyasında artık devletler, toplumlar ve bireyler birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Adil kalkınmayı hedefleyen geçmişte, günümüzde veya gelecekte ortak paydaları bulunan devletler ve topluluklar eğitimden sağlığa, güvenlikten teknolojiye kadar her alanda dayanışma halinde olmaya mecburdur. 'Birlikte yürürsek güçlüyüz, yüreğimiz birlikte çarparsa yorulmayız, birlikte düşünürsek yenilmeyiz!' anlayışıyla kurulacak uluslararası iş birliği, yalnız devletlerin değil, tüm bireylerin ve mesleklerin ortak sorumluluğudur. İşte bu bakış açısıyla kurulan Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği 'Eğitimle birleşen yüreklerin önce Türk Dünyası'nı sonra dünyayı aydınlatması' hedefi ile bir araya gelmiştir" açıklamasında bulundu.

"Geniş bir alana yayılan Türk Dünyası, ortak dil, kültür ve tarih bilinciyle yeniden birleşmekte"

Tarihin akışı içinde farklı coğrafyalarda yaşayan Türk halklarının, geçen yüzyıllarda birbirinden uzaklaştığını fakat, 20. yüzyıldaki gelişmeler bu ayrılıkları gidermeye başladığını söyleyen Geylan, "Bugün, Türkiye'den Azerbaycan'a, Kazakistan'dan Kuzey Makedonya'ya kadar geniş bir alana yayılan Türk Dünyası, ortak dil, kültür ve tarih bilinciyle yeniden birleşmektedir. "Dilde, fikirde, işte birlik" idealiyle yola çıkan Gaspralı İsmail Bey'in mirası, Ziya Gökalp, Mustafa Kemal Atatürk, Zeki Velidi Togan, Ahmed Cevad ve Cengiz Aytmatov gibi büyük isimlerin fikir ve çabalarıyla bugün çok daha anlamlı hale gelmiştir. UAESEB'e üye sendika ve derneklerin mensupları bu büyük idealin eğitim cephesinde taşıyıcısı ve uygulayıcısı olarak görev yapmaktadır" diye konuştu.

"Eğitimde yenilenme; öğretmenlerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin sorumluluğunda ortak bir görev olarak benimsenmelidir"

Türkiye'de, Kuzey Makedonya'da veya dünyanın hangi köşesinde olursa olsun, eğitim süreçlerini çağın gereklerine göre geliştirmenin artık sadece bir tercih değil, hayati bir zorunluluk olduğunu belirten Geylan, eğitim kurumlarının, yeniliklere açık olmaması veya durağan kalmasının, toplumların geleceğini karartma tehlikesi taşıdığını bildirdi. Bu bağlamda, eğitimde yenilenmenin; öğretmenlerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin sorumluluğunda ortak bir görev olarak benimsenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Türkçe varsa, Türkçe konuşulan her yerde Türk kültürü yaşar; Türk kültürü yaşadıkça Türk milleti var olur"

Dilimize ve kültürümüze sahip çıkmanın önemine değinen Geylan, şunları kaydetti: "Eğitimciler olarak, Ahmet Yesevi'nin yolundan giderek, Fuzüli'nin derin şiirlerinden beslenerek, İsmail Gaspıralı'nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' çağrısını yükselterek Yahya Kemal Beyatlı, Necati Zekeriya gibi Türk milletinin manevi ve bilimsel mimarlarıyla aramızdaki gönül bağını geleceğe taşımalıyız. Bizlere emanet edilen bu kutlu görevin sancaktarlığını yapmak, Mehmet Akif'in 'Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek' sözündeki ideal gençliği yetiştirmek, ortak davamızdır. Bugüne kadar neler başardığımızı, bugün neler yaptığımızı ve yarın hangi zirvelere ulaşacağımızı, bu yolda attığımız her adım bizlere muştulamaktadır. Bu ancak dilimize ve kültürümüze sahip çıkıp muhafaza etmekle ancak mümkün olabilecektir. Türkçe varsa, Türkçe konuşulan her yerde Türk kültürü yaşar; Türk kültürü yaşadıkça Türk milleti var olur."

"Türkçemize sahip çıkmak, milletimizin istikbalini korumak demektir"

Türkçenin, sadece iletişim aracı değil; geçmişin mirası, geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Geylan, "Bu yüzden Türkçemize sahip çıkmak, milletimizin istikbalini korumak demektir; çünkü dilini yaşatan milletler, tarih sahnesinden asla silinmezler. Türkçe öğretimi ve Türk kültürünün aktarımı, bu yenilenme sürecinin temel taşıdır. Türkiye'den Balkanlara, özellikle Kuzey Makedonya'nın bereketli topraklarına kadar uzanan coğrafyada Türkçe'nin köklü tarihi izleri bulunmaktadır. Bu nedenle eğitim süreçlerinin güçlendirilmesi, ortak hafızamızı canlı tutmak adına hayati önem taşımaktadır" dedi.

"Dilimiz ve kültürümüzün zenginliğini geleceğe taşımak için ortak hareket etmek zorundayız"

Türkçe'nin, sadece bir dil değil, bizi birbirimize bağlayan güçlü bir kültür köprüsü olduğunu söyleyen Geylan, dünyanın neresinde olursak olalım, dilimiz ve kültürümüzün zenginliğini geleceğe taşımak için ortak hareket etmek zorunda olduğumuzu kaydetti. Dilimiz var oldukça, bizlerin de var olmaya, birlikte yürümeye ve geleceğe umutla bakmaya devam edeceğini belirten Geylan, "21 Yüzyılın Türk Asrı olması hedefini kendimize koymakla aslında dünya ölçeğinde çağı yakalamayı, hatta fark oluşturacak derecede önde olmayı; göğüslenmesi gereken bir başarı kurdelesi olarak ilan etmiş olduk" ifadelerine yer verdi.

Protokol konuşmalarının ardından UAESEB ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Makedonya Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel'e plaket takdim edildi.

Açılış oturumunun ardından eş zamanlı olarak "Güncel Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Sistemi Çalıştayı ve Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirildi. Program, Kuzey Makedonya Türk Eğitim Çalıştayı Sonuç Bildirgesi'nin okunmasının ardından sona erdi. - ANKARA