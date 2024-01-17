Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Okullarda Siyaset Yapılmasına Karşı Olduğunu Belirtti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, konuk olduğu canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İlçenin diğer belediye başkan adaylarına, bir televizyon programına birlikte çıkma çağrısında bulunan Başkan Akın, tartışmalara neden olan sosyal medya paylaşımıyla ilgili olarak "Okullarda siyaset yapılmasına karşıyım. Bizim bayrakla, ezanla bu vatanın bölünmez bütünlüğüyle bir derdimiz olamaz. Gerçek milliyetçiler görevini en iyi yapanlar, toprağına sahip çıkanlar, haram yemeyenlerdir" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Haber Kasaba gazetesinin canlı yayın konuğu oldu.

Gündeme ve seçim dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Çetin Akın, ilk olarak kamuoyu gündemini meşgul eden Turgutlu'daki bir lisede çekilen fotoğrafın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili konuştu. Konuyu tüm yönleriyle ele alan Başkan Akın, şunları söyledi:

"Birkaç veli tarafından okulda böyle bir yapılanmanın olduğu, çocukların da bu yapılanmanın içerisine sokulmak istendiği hatta ısrar edildiği şeklinde ihbarlar gelerek bu konuyu gündeme, sosyal medyaya taşımamızla ilgili çok ciddi talepler oldu. Ancak biz önce konuya biraz daha tedbirli davrandık. Sonrasında bu ısrarlı şikayetler devam ettiği için de Turgutlu Belediye Başkanı olarak hemşehrilerimizin bütün sorunlarıyla ilgilenmek zorundaydım. Okula çocuklarımız öğrenim görmek için gidiyorlar, siyaset yapmak için gitmiyorlar. Bugün bunu Ülkü Ocakları yapar, yarın farklı bir partinin temsilcileri yapar. Biz 'okulları temiz bırakın, okullara girmeyin' diyoruz. Okullar bizim kutsalımız, çocuklarımızı güvenle emanet edebilecek olduğumuz mekanlardır. Okullarda siyaset yapılmasına karşıyım. Bizim bayrakla, ezanla, bu vatanın bölünmez bütünlüğüyle bir derdimiz olamaz. Gerçek milliyetçiler görevini en iyi yapanlar, toprağına sahip çıkanlar, haram yemeyenlerdir. Turgutlu'nun bizden önceki dönemde 219 tane malı, toplam 766 bin m2 yeri satıldı. Ben ne yaptım? Bugüne kadar Turgutlu Belediyesi'ne ait hiçbir yer satmadım, 240 bin m2 yeni alan kazandırdım. İşte gerçek milliyetçilik budur. Turgutlu Belediyesi 30 yıl boyunca AK Parti ve MHP'li iktidarlar tarafından yönetildi. Niye bir tane Şehitler Köşesi, Atatürk büstü yoktu burada. Kim yaptı?"

"TURGUTLU'MUZ İÇİN KAYNAK YARATACAK, EKONOMİK, YAPILABİLİR PROJELERLE ÇIKACAĞIZ"

Programda beş yıl boyunca yapılan projeleri anlatan Başkan Çetin Akın, yeni proje ve vaatlerine yönelik ilk kez açıklama yaptı. Turgutlu için kaynak yaratılacak projelerin olduğunu belirten Başkan Akın, şöyle konuştu:

"Söz verip de yapamadığım iki projem var. Bunlar hayvan pazarı ve sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi. Bizden önceki yönetimler hayvan pazarının yerini imar planında ayırmışlar. Ancak kamulaştırma bedelleri çok yüksek olan yerler. Biz vatandaşlarımızda görüştüğümüzde o günkü parayla biri 30 milyon, bir diğeri 45 milyon TL civarı para istedi bizden. Bu mümkün değildi, biz ne yaptık? İmar alanları açtığımız yerde belediyemize 70 bin metrekare belediye hizmet alanı kazandırdık ve kamulaştırma bedeli ödemedik. Şu anda hem hayvan pazarı hem sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi hem de belediye şantiyemizi taşıyabilmek için yerimiz hazır. Aynı zamanda bir beton santrali ve sıcak asfalt şantiyesi kuruyoruz. Bütün izinler için müracaatımızı yaptık. Hayvan pazarı, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi, beton ve sıcak asfalt şantiyesi kaynak yaratacak, işlerimizi hızlandıracak, kendi ekiplerimizle yapacağımız için müteahhitleri devre dışı bırakabilecek projeler. Hem belediyemizin yaptığı hizmetleri uygun fiyatlarla hem de ürettiğimiz asfaltı, betonu satarak kaynak yaratma planımız var. Allah nasip ederse kazanırsak Turgutlu'ya mutlaka bir tane kız öğrenci yurdu kazandırmak istiyorum. Şartlarımın hepsini zorlayacağım. Yer tespitini de yaptık. Şu anda çok büyük projelerle değil, ekonomik, yapılabilir projelerle çıkacağız. Diğerlerini de seçim sahalarında açıklayacağım."

BAŞKAN AKIN'DAN ADAYLARA ÖNEMLİ ÇAĞRI

Başkan Çetin Akın, programın sonunda Turgutlu Belediye Başkanlığı adaylarına başarı dileklerini ileterek sağduyu mesajı verdi. Başkan Akın, canlı yayında adaylara önemli bir çağrıda da bulunarak şöyle seslendi:

"Turgutlu Belediye Başkanlığı adaylığı yapan, medeni cesareti göstererek yola çıkan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu seçimi feraset içerisinde; birbirimizi üzmeden, kırmadan yalnızca bir siyasi yarış olarak göstererek süreci bu şekilde yönetmeyi diliyorum. Biz siyaseti artık esnetmeli yumuşatmalıyız. Biz hizmet yarışı yapacağız. Birbirimize iftiralar atarak, olmadık şeyler söyleyerek ya da burada çalışan işçileri tehdit ederek farklı şekilde siyaset yapılmamalı. Yerel seçim Ramazan Ayı'na denk geliyor. Soğuk havada insanları sokağa dökmeyelim, aynı zamanda milyonlarca lira harcamayalım. Tüm adaylarla televizyon programına çıkalım. Kim daha iyi yapar, yapamaz bunu konuşalım."