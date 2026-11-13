Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay Haber Videosunu İzle
Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
1 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta bir kız öğrenci yurdunun önünde çıkan kavganın ardından taraflar arasındaki gerginlik büyüdü. S.D. isimli şüphelinin, daha önce darbettiği öne sürülen iki kişiye bıçakla saldırdığı ve ardından aracını üzerlerine sürdüğü iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerine de direnen şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta bir kız öğrenci yurdunun önünde yaşanan kavga, korku dolu anlara sahne oldu. İddiaya göre S.D. isimli şahıs, daha önce darbettiği öne sürülen iki kişiyle yeniden karşı karşıya geldi. Taraflar arasındaki gerginliğin büyümesi üzerine S.D.'nin iki kişiye bıçakla saldırdığı, ardından aracını üzerlerine sürdüğü ileri sürüldü.

POLİSE DE DİRENDİ, GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri şüpheliye müdahale etti. Polise de direndiği belirtilen S.D., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Haberler.com
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri

Türkiye, vatan evlatlarını kaybetti! İşte şehitlerimizin isimleri
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Akarsu:

Bulunduğunuz Şehrin dışına Kız çocuklarınızı okumaya göndermeyin... peşlerinden gidin...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşı avlıyorlardı, kendileri av oldu! 42 ilde yapay zeka destekli operasyon

Avcı'ya av oldular! Yapay zeka bu kez suçluları yakaladı
BİM'den dev satın alma! Türkiye'nin büyüklerinden birini bünyesine katıyor

BİM'den sürpriz hamle! Türkiye'nin ikinci büyük üreticisini aldı
Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var

Dolar yeniden şahlandı!
ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini 'Saygılı olun' diye uyaran askere madalya verdi25

Kahkahalar atan bakana ayar verdi! Bakın o askerin başına ne geldi
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri

Dün gece 44 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, ardından ölüm saçtılar
Selahattin Paşalı boşanma iddialarını yalanladı!

Dedikodulara son noktayı koydu! Selahattin Paşalı cephesinden açıklama