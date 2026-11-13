ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini 'Saygılı olun' diye uyaran askere madalya verdi

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ABD'de 11 Kasım Gaziler Günü dolayısıyla Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen törene Başkan Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Savaş Bakanı Pete Hegseth katıldı.

Törenin ardından Hegseth, eşi Jennifer Hegseth ve beraberindeki üst düzey yetkililerle Meçhul Asker Anıtı önünde fotoğraf çektirdi. Heyetin alandan ayrılmaya hazırlandığı sırada konuşma ve gülüşme sesleri duyuldu.

Anıtın güvenliğinden sorumlu askerlerden Thomas Iglesias, bunun üzerine gruba dönerek yüksek sesle uyarıda bulundu.

"HERKES SESSİZLİĞİ VE SAYGIYI KORUMAK ZORUNDA"

Asker Iglesias, Hegseth ve beraberindekilere, "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı ortamını korumak zorundadır." diye seslendi.

O anlar kameralara yansırken, askerin ABD'nin en önemli askeri anıtlarından birinde görevini yerine getirmek için ülkenin en üst düzey savunma yetkilisini uyarması dikkat çekti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, olayın ardından yaptığı açıklamada askerin doğru ve saygılı bir şekilde herkese kuralları hatırlattığını belirtti.

BİR GÜN SONRA PENTAGON'A DAVET EDİP MADALYA TAKTI

Olayın ertesi günü, 12 Kasım'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Hegseth, kendisini uyaran Thomas Iglesias'ı ve görev yaptığı 3. Piyade Alayının askerlerini Pentagon'da ağırladı.

Hegseth, Iglesias'a 11 Kasım'da Meçhul Asker Anıtı'ndaki görevini yerine getirmesinden dolayı Müşterek Hizmet Takdir Madalyası (Joint Service Commendation Medal) verdi.

Madalya töreninden fotoğraflar paylaşan Hegseth, şu ifadeleri kullandı: "Askerleri seviyoruz. Standartları seviyoruz. Aferin uzman çavuş. Devam edin vatanseverler."

Paylaşılan fotoğraflarda Hegseth'in madalyayı askerin üniformasına taktığı ve ardından elini sıktığı görüldü.

1948'DEN BU YANA GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTULUYOR

Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı, kimliği belirlenemeyen Amerikan askerlerinin anısını yaşatıyor.

ABD ordusunun "Old Guard" olarak bilinen 3. Piyade Alayına bağlı askerler, 1948 yılından bu yana anıtta günün 24 saati nöbet tutuyor.

Anıt çevresinde ziyaretçilerin sessiz olması ve saygılı davranması gerekiyor. Nöbetçi askerler, bu kurallara uymayan kişileri uyarmakla görevli.

Hegseth'in kendisini uyaran askeri madalyayla ödüllendirmesi, olayın ardından uluslararası basında geniş yer buldu.

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