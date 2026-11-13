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Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda saldırgan doktor ve bina yöneticisi öldü

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Beyaz Saray yakınlarındaki silahlı saldırının failinin acil servis doktoru olduğu bildirildi. Saldırgan, binada bina yöneticisini öldürüp balkondan 4 kişiyi yaraladıktan sonra kendi hayatına son verdi; polis olayı daireyle ilgili süregelen anlaşmazlıkla bağlantılı görüyor.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırının failinin bir acil servis doktoru olduğu bildirildi. Şüphelinin öldürdüğü kişinin yaşadığı binanın yöneticisi olduğu belirlenirken polis, saldırının şüphelinin yaşadığı lüks apartman dairesiyle ilgili sorunlarla bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen ve saldırgan dahil 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. ABD basını, emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırganın acil servis doktoru 55 yaşındaki Matt Lambert olduğunu bildirdi. Lambert'in üyesi olduğu tahmin edilen VIDA Fitness isimli spor salonunda bulunan 1 kişiyi öldürdükten sonra aynı binanın yedinci katında bulunan ve 2016 yılında 1.1 milyon dolara satın aldığı lüks dairesine kaçarak barikat kurduğu aktarıldı. Saldırganın balkondan etrafa ateş açarak 4 kişiyi yaraladıktan sonra kendi hayatına son verdiği ifade edildi.

"Daire konusunda süregelen bir anlaşmazlık olduğunu biliyoruz"

Washington Metropolitan Polis Teşkilatı Geçici Emniyet Müdürü Jeffery Carroll ise saldırıda hayatını kaybeden kişinin, 46 yaşındaki bina yöneticisi James Stuart olduğunu söyledi. Saldırının şüphelinin yaşadığı lüks apartman dairesiyle ilgili sorunlarla bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini kaydeden Carroll, "Bu olayın şüphelisi ile ev sahipleri derneği yönetimi arasında bakım sorunları, dairedeki küf problemi ve benzeri konularla ilgili süregelen bir anlaşmazlık olduğunu biliyoruz. Şüphelinin onlara karşı açtığı bir hukuk davası var. Dolayısıyla saldırının bu süreçle ilgili olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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