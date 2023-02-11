Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Deprem Bölgesinde

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, deprem bölgesine giderek Kahramanmaraş ve Adıyaman’da devam eden çalışmaları takip etti. Başkan Akın ayrıca deprem felaketinde hayatını kaybeden Turgutlu Belediyesi Esports Takımı oyuncusu Gizem Harmankaya’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, deprem bölgesine giderek Kahramanmaraş ve Adıyaman'da devam eden çalışmaları takip etti. Başkan Akın ayrıca deprem felaketinde hayatını kaybeden Turgutlu Belediyesi Esports Takımı oyuncusu Gizem Harmankaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkımlara yol açan deprem felaketi sonrasında incelemelerde bulunmak ve afetzedeleri yalnız bırakmamak için deprem bölgesine gitti. Büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş ve Adıyaman'da devam eden arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yakından takip eden Başkan Çetin Akın, depremzede vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve yalnız olmadıklarını söyledi.

GİZEM HARMANKAYA'NIN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Başkan Çetin Akın ayrıca deprem felaketinde hayatını kaybeden Turgutlu Belediyesi Esports Takımı Oyuncusu Gizem Harmankaya'nın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Başkan Çetin Akın ziyareti sırasında geçen günlerde Turgutlulu minik yardımsever Hiranur Pulça'nın bağışladığı kumbarayı Gizem Harmankaya'nın ailesine teslim etti.

BAŞKAN AKIN YARDIMLARI TESLİM ETTİ

Başkan Çetin Akın deprem bölgesindeki incelemelerinin ikinci gününde Adıyaman'a gitti. Turgutlulu hayırseverler tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan yardım malzemelerini Başkan Çetin Akın bizzat teslim etti.

Başkan Çetin Akın, deprem bölgesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Biznet, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve İYİ Parti Geçmiş Dönem Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ile de bir araya geldi.

"TURGUTLU'MUN KALBİ BURADA ATIYOR"

Başkan Çetin Akın, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde çalışmaları takip etmek, depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını tespit etmek ve desteklerimizin planlamasını yapabilmek adına deprem bölgesindeyiz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Turgutlu'mun kalbinin deprem bölgesinde attığını biliyorum. Turgutlu Belediyesi olarak ve yardımsever Turgutlu halkı desteğiyle buradaki yaraları hep birlikte saracağız. Ailesini, sevdiklerini, evlerini kaybeden kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.