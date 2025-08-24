Turgut Özal'ın papağanı yine çalındı

Turgut Özal'ın papağanı yine çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait olduğu bilinen Cabbar isimli Ara cinsi papağan, Özal'ın vefatının ardından Antalya'da 28 yıldır birlikte olduğu sahibinden ikinci kez çalındı. Karakola başvuran papağanın sahibi Metin Suna "28 yıldır beraberiz. Benim için evlat gibi, evladımı geri getirsinler" dedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Metin Suna, 28 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayatını kaybetmesinin ardından Özal'ın papağanı Cabbar isimli papağanı almaya karar verdi.

28 YILDIR YANINDAN AYIRMIYOR

Suna'nın 28 yıldır yanından ayırmadığı Cabbar, dün akşam Suna'nın yemek yediği sırada ortadan kayboldu. Daha öncede benzer bir olay yaşandığını ve 58 yaşındaki Cabbar'ın ikinci kez çalındığını belirten Metin Suna, "Papağan rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait. Ben Cabbar'ı 28 sene önce satın aldım, o zamanlar Konyaaltı'nda otel işletiyordum. Oğlu da bende olduğunu biliyor" dedi.

Turgut Özal'a Ait Papağan İkinci Kez Çalındı

"EVLADIMI GERİ GETİRSİNLER"

Geçtiğimiz akşam yemek yemek için geldiği mekanda Cabbar'ı beslemek için kapının önündeki ağaca koyduklarını ve 5 dakika sonra yerinde olmadığını söyleyen Metin Suna, "Yemek yemek için gelmiştim, beslemek için ağaca bıraktım. Daha yemek yemeye başlamadan garsonlar hissetmiş, 'papağanı alırlar' dediler. 'Cabbar'ı kimse almaz' dedim. Beş dakika sonra geldiğimde, bir baktım Cabbar yok, çalınmış. Nasıl oldu bende anlamadım. Bu ikinci kez, daha önce çalındığında bulunmuştu. Şimdi yine çalındı, karakola başvuru yaptım. Ne için çaldılar bilmiyoruz; satmak için mi, kullanmak için mi, para kazanmak için mi" ifadelerini kullandı.

Turgut Özal'a Ait Papağan İkinci Kez Çalındı

"CABBAR'LA BAŞINIZA BELA ALIRSINIZ"

Cabbar ile kuvvetli bir bağa sahip olduklarını belirten Suna, "28 yıldır beraberiz, yani evlat gibi olmuş oluyor. Cabbar sıradan bir papağan değil, Cabbar'la başınıza bela alırsınız çünkü tanınmış bir papağan, sıradan bir papağan değil Antalya'da herkes tanıyor, yıllardan beri reklamlarda, filmlerde meşhur. Herkes onu tanıyor. Evladımı geri getirsinler, lütfen" şeklinde konuştu.

Turgut Özal'a Ait Papağan İkinci Kez Çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı! Bakan Tunç'tan açıklama var

Bu iki suçu işleyenler yandı, cezası artırılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylar sonra bir döndü pir döndü! Yusuf Yazıcı'dan 90+3'te galibiyeti getiren gol

Aylar sonra bir döndü pir döndü! Milli yıldız 90+3'te 3 puanı getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.