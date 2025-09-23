TÜRGEV, TEKNOFEST 2025'te Gençleri Üretime Teşvik Etti

TÜRGEV, TEKNOFEST 2025'te binlerce kişiyi ağırladığı standıyla, gençliği üretime ve değer temelli vizyona taşıdı. Yerli duruş, milli irade ve adalet temelli bir gelecek hayaliyle; fikriyle üreten, vicdanıyla hisseden bir nesle istikamet verdi.

Türkiye'nin teknoloji alanındaki bağımsızlık yürüyüşünün en güçlü simgelerinden biri haline gelen TEKNOFEST 2025, 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda milyonları ağırladı. Bu yıl 1 milyon 32 bin kişinin ziyaret ettiği dev organizasyonda yerini alan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), gençlerin geliştirdiği projelerle dikkatleri üzerine çekerek geleceğe yön verecek fikirlerin sergilendiği bir odak noktası haline geldi.

Beş gün boyunca yoğun ilgi gören TÜRGEV standı, gençlerin özveriyle hazırladığı projelerle milli şuura sahip üretim anlayışının sembolü oldu. Ziyaretçiler, Teknoka Teknoloji Takımı ve Eagle Tech öğrencilerinin geliştirdiği robotları yakından inceleme fırsatı buldu. Stantta ayrıca dijital usturlap deneyimi sunulurken, sanal gerçeklik gözlükleriyle gezilebilen GİF Sanat Sergisi, kültür ve teknolojiyi bir araya getirdi. TÜRGEV'in en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise, "Benim Filistin'im" temalı yapay zeka atölyesiydi. Bu atölye, teknik bilginin yanı sıra vicdan ve duyarlılık temelli bir bilinç aktarımına ev sahipliği yaptı.

Yılmaz: "TEKNOFEST, Yerli ve adil teknoloji hamlesinin membaıdır"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, festival alanında yaptığı değerlendirmede, TEKNOFEST'in sadece bir teknoloji platformu değil, aynı zamanda insani, adil ve bağımsız bir gelecek vizyonunun yapı taşı olduğunu vurgulayarak, "TEKNOFEST yerli ve milli teknoloji hamlesinin nüvesi, kaynağı ve membası. Yerli ve milli olmanın yanında aslında aynı zamanda insani ve adil teknoloji hamlesi olarak da adlandırıyorum TEKNOFEST'i. Gençler için çok güzel bir kaynak ve biz de TÜRGEV olarak bu kaynağın, bu hamlenin bir parçası olmaktan çok mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRGEV standı; TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ve Genel Müdür Dr. Selim Gençal'ın koordinasyonunda, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TBMM Üyesi Rümeysa Kadak ve TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu gibi önemli isimleri ağırlayarak gençlerin çalışmalarına destek veren bir buluşma noktasına dönüştü.

Kadıköy'den yükselen ses: Köklü değerlere sadakat

Teknoka Robotics Takımı Kaptanı Melek Adıgüzel, duygularını şu ifadelerle paylaştı:

"TEKNOFEST 2025'te olmak bizim için büyük bir gurur. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin yerli sistemler, motorlar ve yazılımlar geliştirdiğini görmek bizleri hem motive ediyor hem de heyecanlandırıyor. Biz de kendi yerli motorumuzu geliştiriyoruz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerimize ve TÜRGEV'e sonsuz teşekkür ederiz."

Adıgüzel'in sözleri, gençliğin sadece bilgiyle değil; aidiyet, bağlılık ve değerlerle büyüyen bir bilinçle üretime katıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İrade TÜRGEV'in mayasında, yürüyüş gençliğin omzunda

TÜRGEV, sadece bir eğitim ve gençlik vakfı olmanın ötesinde, Türkiye'nin fikri ve manevi bağımsızlığına katkı sunan genç nesillerin yetişmesine öncülük eden bir irade merkezi olarak konumlanıyor. Vakıf, üreten ve düşünen gençliğe verdiği destekle, Türkiye'nin medeniyet yürüyüşünde güçlü bir duruş sergilemeye devam ediyor. - İSTANBUL