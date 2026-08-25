Pertek Köprüsü Talebi Yeniden Gündemde

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de yurttaşlar, Keban Barajı üzerinden kenti Elazığ'a bağlayacak "Pertek Köprüsü"nün yapılması taleplerini tekrar gündeme getirdi. Bir yurttaş, yıllardır verilen sözlerin tutulmadığını savunarak, "Seçimden beri yapacaklar" dedi.

Tunceli ile Elazığ arasında yıllardır gündemde olan "Pertek Köprüsü", Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun son açıklamasıyla yeniden tartışma konusu oldu. Bakan Uraloğlu, köprünün Yatırım Programı'na alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtirken, yapım aşamasına geçilmesinin ardından projenin 5-6 yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Tunceli ile Elazığ'ı birbirine bağlayacak köprü yaklaşık 30 yıldır bölgenin gündeminde bulunuyor. Tunceli ile Elazığ arasındaki ulaşımda Keban Baraj Gölü geçişi halen feribotlarla sağlanıyor. Pertek iskelesinden Elazığ tarafına feribot yolculuğu yaklaşık 10-15 dakika sürerken, bekleme süreleri özellikle yaz aylarında ulaşımı uzatıyor.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: 5-6 YILLIK YAPIM SÜRECİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje çalışmaları devam eden Pertek Köprüsü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Elazığ ile Tunceli arasında Fırat Nehri üzerinde inşa edilen Keban Barajı Gölü'nün karayolu ile kesintisiz geçilmesi amacıyla planlanan Pertek Köprüsü ile iki il arasında kesintisiz karayolu bağlantısı tesis edeceğiz. Elbette bütçe imkanları çerçevesinde yürüteceğimiz sürecin sonunda yapıma geçilmesiyle projenin 5-6 yıllık yapım süresi içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Feribotu kullanan araç sürecileri ise köprü talebini bir kez daha yineledi. Bir yurttaş, feribot sırası beklediğini belirterek, "Şu anda 20 dakikadır bekliyoruz. Acilen köprü yapılmasını istiyoruz. Sanmıyorum 6 yıl içerisinde yapılacağını. Eğer bu kadar vade koymuşlarsa mümkün değil" dedi.

"SEÇİMDEN BERİ YAPACAKLAR"

Bir başka yurttaş ise köprünün bölge ulaşımı açısından önemli olduğunu belirterek, "İskelenin bulunduğu yerden, Elazığ tarafına bir köprü yapılmış olsa gerçekten çok güzel olur. Mesela bizim Elazığ'dan Malatya'dan Elazığ'a geçiş Kömürhan Köprümüz var, aynı İstanbul köprüsü gibi. Yani yapılmaz diye bir şey yok. Buraya da yapılabilir. Çok da güzel olur" diye konuştu.

Bir yurttaş ise yıllardır verilen sözlerin tutulmadığını savunarak, "Her zamanki yalan, hepsi yalan. Seçimden beri yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Başka bir yurttaş da yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir saat bekliyoruz, bir buçuk saat bekliyoruz. Hepimiz şu anda mağdur durumdayız. Köprü yapılmasını talep ediyoruz, başka ne diyelim? Köprü istiyoruz. Kaza durumu var, çoluk çocuk var, hasta var, anlatabiliyor muyum? Saatlerce burada bekliyoruz. Yapılmasını devlet büyüklerimizden talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA