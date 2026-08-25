Fenerbahçe'de ayrılık! İşte 22 yaşındaki futbolcunun yeni takımı

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir'in yeni adresi Alanyaspor oldu. Turuncu-yeşilli ekip, genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ALANYASPOR İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Kadrosunu genç ve gelişime açık isimlerle güçlendirmek isteyen Alanyaspor, bir süredir gündeminde bulunan Emre Demir transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerin ardından taraflar transfer konusunda anlaşmaya vardı. Akdeniz temsilcisi, 22 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VARDI

Emre Demir'in CSKA Sofia, Lugano, Dinamo Zagreb ve Red Bull Salzburg tarafından da yakından takip edildiği belirtildi. Alanyaspor ise somut adım atarak genç futbolcunun transferini tamamladı.

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre, Alanyaspor'un teklifini kabul ederek kariyerine Akdeniz ekibinde devam etme kararı aldı. Asıl mevkisi 10 numara olan sol ayaklı futbolcu, ihtiyaç halinde sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.